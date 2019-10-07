Denizcilik, ulusal medyada neden yer bulamıyor?

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı etkinlikleri kapsamında 6 Ekim Pazar günü Ulusal Medyada Denizcilik konulu panel düzenlendi. Cüneyt Yalınkılıç moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak NTV’den Korhan Varol, Kanal D’den Serkan Tahmaz ve Vira Haber ve Deniz Ticareti Dergisi Genel Koordinatörü Ayşe Olcay katıldı. Panelde, alanında uzman muhabirlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Cüneyt Yalınkılıç, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (GİSBİR) bu yıl Boat Show’a destek olduğunu ifade etti. Denizciliğin ulusal medyada yeterince yer bulmadığını söyleyen Yalınkılıç, “En büyük problemimiz, sesimizi yeterince deniz severlere duyuramamak. Sektörel basında gerekli haberler yapılıyor ama, ulusal medyada bu desteği göremiyoruz” dedi.

“Alanında uzmanlaşmış muhabirlerin olması gerekiyor”

Ulusal medyada her muhabirin bir alanının olmadığının altını çizen Serkan Tahmaz, herkesin her türlü habere bakabildiğini dile getirdi. Aslında habercilerin sektörel anlamda uzmanlaşması gerektiğine işaret eden Tahmaz, şöyle devam etti: “Bu olursa ancak o zaman denizcilik ile ilgili haberler ulusal medyada daha fazla yer bulabilir. Medyanın biraz daha yapılanması gerekiyor. Bütün sektörlerden benzer şikayetleri duyuyoruz ne yazık ki.”

“Tek mazeretimiz, gündem”

Öncelikle bir deniz tutkunu olduğunu belirten Korhan Varol, denizciliği ilgilendiren konularda haber yapmaya önem gösterdiğini vurguladı. Bu tarz organizasyonlar oldukça, daha fazla haber yapma imkanı elde edeceklerini anlatan Varol, “Tek mazeretimiz, gündem. Türkiye’de ani gelişen olaylar olduğu zaman, bu tür konulara daha az yer vermek zorunda kalıyoruz. Ama, elimizden geldiği kadarıyla denizcilik ile ilgili konularda haber yapmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Küresel ölçekte meydana gelen olayları takip ediyoruz”

Denizcilik sektörünün her dönem medyada fazla yer almadığına dikkat çeken Ayşe Olcay, burada sadece ulusal medyaya ‘bizi neden görmüyorsunuz, bizi neden haber yapmıyorsunuz’ demenin büyük bir hata olduğunu ifade etti. Bu anlamda denizcilik sektörünün de dışa karşı kapalı bir sektör olduğunu söyleyen Olcay, ulusal medyanın da sektörel habercilik yapan dergi ya da internet siteleri ile dirsek temasında olması gerektiğinin altını çizdi. Vira Haber’in denizcilik sektörünün önünü açan haberler yapmaya çalıştığını dile getiren Olcay, “Uluslararası arenada özellikle denizcilik alanında ne tür gelişmeler oluyorsa, onu denizcilerimize duyuruyoruz. Gerek Vira Haber olsun gerekse Maritime Business haber portalları ile küresel ölçekte denizcilik alanında meydana gelen olayları takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, özellikle Norveç’teki bazı üniversitelerde denizcilik alanına özgü gazetecilerin yetiştirildiğinden söz eden Ayşe Olcay, sektörün dilinden anlamak için alanında uzman muhabirlerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sektörel yayıncılık yapan habercilerin de haberleri ile ulusal medyayı desteklemesi gerektiğini anlatan Olcay, habercilerin araştırma gazeteciliği alanında yetkin olmasının önem arz ettiğine işaret etti.

Vira Haber