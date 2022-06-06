Denizcilik ve Jeneratör Sektörü BTMco Öncülüğünde Bir Araya Geldi

BTMCo grup firmalarının Kıbrıs Limak Otelde, 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlediği etkinlik, denizcilik sektörü ve jeneratör üreticilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Moteurs Baudouin ve Weichai makina üreticilerinin, piyasaya yeni süreceği makina ve sevk sistemi ürünlerinin tanıtıldığı organizasyonda; gelecekte kullanılacak alternatif enerji sistemleri, sektörel ihtiyaçlara alternatif oluşturacak dizel makineler ve bu kapsamda yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Moteurs Baudouin, Kıbrıs’ta düzenlenen etkinlikte sektöre yeni hibrit çözümlerini tanıttı. Geliştirilen paket hibrit çözümlerin 150 kW’a kadar elektrik ve 1214 kW’a kadar dizel gücünü IACS klas sertifikalı; seri ve paralel kullanım opsiyonları ile son kullanıcılara tedarik edilmesi planlanıyor. Organizasyonda ayrıca Moteurs Baudouin’in endüstriyel jeneratör motorlarına özel tasarlanan ve bu sene satışa sunulacak yeni serisi 8M33 modelinin tanıtımı da yapıldı. 26.1 litre 8M33 modeli, 900-1100kVA Standby güce erişim sağlayabiliyor. Katılımcılara sektörden kişiler ile networking imkanı sağlayan ve 3 gün boyunca devam eden etkinlikte, büyük ilgi gören Weichai Marine motor ürünleri de detaylı bir sunum ve tüm teknik özellikleri ile sektöre tanıtıldı.

BTMCo Kimdir?

Şirketimiz 2006 yılında Denizcilik endüstrisinde ihtiyaç duyulan makina ve ekipmanların temin edilmesi ve satış sonrası servis ve teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur.

BTMCo sektördeki bazı saygın makine, motor ve ekipman üreticilerinin distribütörlüğünü yapmakta olup geniş ürün yelpazesi ile denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü motor, şanzıman, pervane, yedek parça vb. ekipmanı tedarik etmektedir.

Şirketimizin başlıca ürün temin ettiği alanlar ve sektörler; Ticari projeler, Türk Donanması, Türk Kamu şirketleri, Balıkçılık, Gezi Teknesi ve Yat piyasalarıdır.

BTMCo güçlü büyüme stratejisi kapsamında yıllar içerisinde ürün yelpazesini genişletmiş olup Endüstri ve Enerji sektörlerine de makine ve ekipman tedariğine başlamıştır. Amacımız, jeneratör üreticileri ve diğer ekipman üreticilerinin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamaktır.

Türkiye merkezli BTMCo, uluslararası ve ülke çağında faaliyetler gösteren bir firmalar topluluğudur. Bunlar;

BTMiberia; İspanya’da çeşitli denizcilik ve endüstriyel ekipmanların tedariğinden sorumlu olan firmamız, uzman kadrosu ile müşterilerimize hizmet vermektedir.

BTMafrica; Kuzey Afrika’da çeşitli denizcilik ve endüstriyel ekipmanların tedariğinden sorumlu olan firmamız, uzman kadrosu ile müşterilerimize hizmet vermektedir.

BTMteknik, dünya çapında ve günün her saatinde, konusunda uzman kadrosu ile müşterilerimize satış sonrası periyodik servis, yedek parça temini ve teknik destek hizmetleri verilmektedir.

BTMBoru, uzman kadrosuyla, gemi inşaat sanayi, savunma sanayi, doğalgaz, petrol hatları, arıtma tesisleri, endüstri, inşaat gibi sektörlere, izometrik boru imalatı ve montaj hizmetleri vermektedir

BTMboya, uzman kadrosuyla, gemi inşaat sanayi, savunma sanayi, ulaşım, doğalgaz petrol hatları, arıtma tesisleri, endüstri, inşaat gibi sektörlere, korozyon önleme (kumlama boyama) ve tedarik hizmetleri vermektedir

BTMelektrik, uzman mühendislik kalitesi ile gemi inşaa sektöründe ticari gemiler, tamir gemileri, askeri gemiler ve yat üretiminde elektrik sistemleri projelendirme ve entegrasyon hizmetleri vermektedir. İşcilik ve projelendirmeye ek olarak özel dizayn ana panolar, motor kontrol panoları, sahil bağlantı panoları, köprü üstü konsolları, makine kontrol odası konsolları, kat dağıtım panoları üretimlerimiz vardır.

BTMCo, ürün yelpazesini ve hizmet ağını daha da genişleterek güçlü ve istikrarlı büyümesini sürdürmeye devam edecek.