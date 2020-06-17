Denizde Işıkların ve Düdük Seslerinin Anlamı

Türkiye’de en fazla can ve mal kaybının yaşandığı trafik kazalarında karayollarındaki trafik bilgisi ve kuralları ne kadar önlemliyse su üstünde de kuralları iyi bilmenin önemi o kadar fazla. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye´de özellikle yaz sezonunda deniz trafiğinin çok yoğun olduğunu ifade eden Su Üstünde Bloğu yöneticisi Eren Budaklı, 'Su üstünde yaşamak için ışıkların dilini bilmek şart. Özellikle geceleri seyredenler can ve mal güvenliği açısından ışıkların ne anlama geldiği konusundaki bilgilerini tazelemesinde fayda var' dedi.

Özellikle geceleri denizde seyir yapanların can ve mal güvenliği açısından su üstündeki ışıkların dilini bilmesinin çok önemli bir yere sahip olduğu vurgulayarak bilgilerini tazelemelerini önerdi.

PEKİ SU SÜTÜNDE IŞIKLAR NE ANLAMA GELİYOR, IŞIKLARIN RENKLERİNE GÖRE NELER YAPILIR?

Günümüzde her ne kadar son sistem radar ve iletişimin sürekli kullanılabildiği cep telefonları olsa da su üstündeki tek ortak dilin ışıklar odluğunu belirten blog yöneticisi Eren Budaklı, ışıkların anlamını anlattı.

1-Seyir halindeyken diğer teknenin hem kırmızı hem de yeşil ışıklarına aynı anda görüyorsanız bu yol hakkının size ait olduğunu gösterir.

2-Yalnızca beyaz bir ışık görüyorsanız bu bir teknenin arkadan size yaklaştığını ya da sizin bir demirli tekneye yaklaştığınızı gösterir. Bu durumda yol hakkına sahip olan yaklaştığınız teknedir ve mutlaka bu teknenin iskelesinden veya sancak kısmından geçmek zorundasınızdır.

3-Eğer bir beyaz bir de kırmızı ışık görüyorsanız gördüğünüz o tekne yol hakkına sahip olan teknedir. Bu durumda ya sancağa dönerek arkasına geçmeniz ya da sizi geçmesine müsaade etmemiz gerekir.

4-Eğer yeşil ve kırmızı ışıkları birlikte görüyor bir de üzerine beyaz fener görüyorsanız bu başka bir tekneye pruvadan yaklaştığınız anlamına gelir. Durum böyle olduğunda iki taraf da yol veren tekne konumundadır.

5-Sadece kırmızı veya yeşil ışık görüyorsanız bu kez yelkenli bir tekneye yaklaştığınız anlamına gelir. Durum böyle olduğunda yol veren tekne siz olursunuz.

6-Eğer kırmızı veya yeşil ışıklardan yalnızca birini görüyorsanız. Yine bu durumda yol veren tekne siz olursunuz. Denizde gece seyri konusunda yelkenliler ile ilgili bilmeniz gereken en önemli husus; dar bir kanalda değil ise veya yetişmekte değil ise yelkenli her daim yol hakkına sahiptir' ifadelerini kullanarak tüm denizcilerin sezon yoğunlaşmadan bilgilerini tazelemesini tavsiye etti.

Karada duyduğumuz düdük seslerinin tam tersi denizde duyduklarımızın çok anlamı vardır ve gereklidir. Ancak bu şekilde bizi uyaran gemilerin bizim ile kurdukları iletişimi anlayabilir ve tehlikeli bir duruma girmeden rotamızı uygun şekilde getiririz.

KISITLI GÖRÜŞ ŞARTLARINDA İKAZ

___ Tek uzun düdük (2 dakika ara ile) Makina ile seyrediyorum

___ ___ Çift uzun düdük (2 dakika ara ile) Makina gücü kullanan gemiyim, makinalarım stop.

___ _ _ Tek uzun Çift kısa düdük (2 dakika ara ile) Yelken ile seyrediyorum

GEMİLER ARASI İKAZ

_ Bir kısa düdük: Rotamı sancağa doğru alıyorum, sancağa tarafa dönüyorum.

_ _ İki kısa düdük: Rotamı iskeleye doğru alıyorum, iskeleye tarafa dönüyorum.

_ _ _ Üç kısa düdük: Makinam Tornistanda.

_ _ _ _ _ Beş kısa düdük: Niyetinizi anlamıyorum, Benden Neta geçiniz.

DAR KANALLARDA

___ ___ _ Çift uzun + Tek kısa düdük: Sizin sancağınızdan geçeceğim

___ ___ _ _ Çift uzun + Çift kısa düdük: Sizin iskelenizden geçeceğim.

Vira Haber