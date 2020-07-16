2020'de Denizcilere Yönelik Saldırılar Yüzde 20 Arttı

Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB)'nun raporuna göre, 2020 yılında gemilere ve mürettebatlarına yönelik korsan saldırıları yüzde 20 arttı.

IMB'nin Korsanlık Rapor Merkezi'nin raporuna göre, 2019'un ilk yarısında 78 olan soygun vakalarının 2020'nin ilk yarısında 98’e yükseldi. 2020'nin ilk ayından bu yana toplam 77 denizci fidye için rehin alındı ​​veya kaçırıldı. Gine Körfezi, küresel çapta mürettebat kaçırılma eylemlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.

DENİZCİLİK İÇİN ARTAN BİR RİSK

IMB Direktörü Michael Howlett konuyla ilgili açıklamasında, “Mürettebatlara karşı şiddet, zaten büyük baskı altında olan bir iş gücü olan denizcilik için artan bir risktir.

Gine Körfezi'nde bıçak ve silahlarla donanmış saldırganlar artık her tür gemide mürettebatı hedefliyor. Herkes savunmasız.” dedi.

Rapora göre 2020'de gemilere toplamda 81 kez çıkıldı ve soygunun yanı sıra gemi yakma eylemi gibi eylemler de gerçekleştirildi.