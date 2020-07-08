Titanic ve Kız Kardeşleri Hakkında Bilmediğiniz 7 Gerçek

Titanic şu ana dek inşa edilmiş en ünlü gemilerden biri olsa da, dünyanın en lüks yolcu gemileri olarak tasarlanmış White Star Line'ın aynı grup için tasarlanmış diğer gemileri Olympic (1911) ve Britannic (1915), Titanic (1912) kadar ünlenememiştir. White Star Line'ın 1908-1915 yılları arasında Harland&Wolff'a yaptırdığı bu üç kız kardeşin hikayeleri oldukça ilginç.

1)Üç kardeşin inşasında 15.000'den fazla işçi çalıştı.

Titanic ve kız kardeşlerinin inşası için Harland&Wollf tersanesine yaklaşık 15.000 kişi istihdam edildi.

2)Üç kardeşin dünyadaki en lüks ve kapsamlı yolcu gemileri olması planlanıyordu.

White Star Line'a ait gemilerin üçü de transatlantik yolcu trafiğine avantaj sağlamak amacıyla dünyanın en büyük ve en lüks yolcu gemileri olacak şekilde tasarlandı.

3)Üç kardeşin üç farklı kariyeri oldu.

Kardeşlerden ikincisi, Titanic, sebep olduğu büyük bir can kaybı ile ilk yolculuğunda batarak talihsiz bir ün kazandı. 1911'de ilk yolculuğuna çıkan Olympic, 24 sene boyunca servis vermeye devam etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında da asker taşıyarak ülkesine hizmet veren Olympic'in bir diğer kardeşi Britannic de "Savaşın en büyük hastane gemisi" olarak tarihe adını yazdırdı.

4) Britannic tarihin en büyük hastane gemisiydi.

Britannic'in aynı anda 3.309 hastayı taşıyıp tedavi edebildiğini gören İngiliz yetkililer, eski yolcu gemisinin savaş için oldukça faydalı olabileceğini öngördüler.

5) Titanic gibi Britannic'i de talihsiz bir son bekliyordu.

Britannic, 21 Kasım 1916 sabahı yaralı İngiliz askerlerini almak için Ege Denizi'nden geçtiği sırada gerçekleşen bir patlama sebebiyle içindeki 30 sağlık çalışanı ve gemi mürettebatı ile birlikte Ege sularına gömüldü. Patlamanın sebebi hala belirsiz olsa da Britannic'in Alman denizaltılarının bıraktığı bir mayına çarpmış olabileceği düşünülüyor.

6)Titanic batarken imdat sinyali kardeşi Olympic'e ulaştı.

Olympic Nisan 1912'de Southampton' a doğru yola çıkarken ilk yolculuğunu yapacak olan kız kardeşi Titanic de Southampton'dan New York'a doğru yola çıktı. 15 Nisan günü Olympic, Titanic'ten bir buzdağı ile çarpıştığını bildiren imdat sinyali aldı. Olympic'in kaptanı sinyali alır almaz rotasını Titanic'in mevcut lokasyonuna çevirse de enkaza ulaşan ilk gemi Carpathia Cunard oldu.

7)Titanic'in birebir replikası "Titanic II" şu an yapım aşamasında.

Talihsiz bir üne sahip Titanic'in yaklaşık 500 milyon dolara mal olan replikası Avustralyalı milyarder Clive Palmer tarafından yaptırılıyor. Önce 2016, daha sonra da 2018'de inşasının tamamlanacağı duyurulan geminin 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Vira Haber