Med Marine Ereğli 83 Adlı Römorkörü İtalyan Firmasına Sattı

Med Marine ile İtalya’da Cafimar Grup’a bağlı olarak faaliyet gösteren Somat S.p.A., halen TBA’da çalışan Ereğli 83 (ER83) adlı römorkörün satışı için sözleşme imzaladı. Ereğli Shipyard tarafından inşa edilen ve Nisan 2020’de suya indirilen MED-A2575 modeli römorkör 2020’nin sonuna kadar teslim edilecek.

Med Marine Satış Müdürü Melis Üçüncü, dünya çapında tüm sektörlerin zor zamanlar yaşadığı bir dönemde Somat S.p.A. ile sözleşme imzaladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Med Marine olarak, MED-A2575 dahil güçlü römorkörleri inşa etmenin yanısıra Türkiye operasyonlarında da kullandıklarını hatırlatan Üçüncü, “İtalya iyi bildiğimiz bir coğrafya. Bunun içindir ki ER83 Somat S.p.A. için çok iyi bir seçim” dedi.

Cafimar CEO’su Alessandro Russo ise Sicilya’da çalışacak yeni römorkörün filolarına katılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Med Marine ihtiyaçlarımızı çok hızlı karşıladı” diye konuştu.

Römorkörün özellikleri;

Uzunluk : 25.20 metre

Genişlik : 12 metre

Derinlik : 4.60 metre

Çekiş gücü : 70 ton

Hız : 12 knots

Ana makineler : 2 X Cat 3516C 2,100 kW @1,600 RPM

Pervaneler : Rolls Royce (Kongsberg) US255SP30 FP

Jeneratörler : 2 X Cat C4.4 99 ekW @ 1,500 RPM, 50 Hz

Fifi E Sistemi : 1 X 1,400 cu.m/h. Pump, 2 X Foam/Water Monitor

Kapasite : 7 kişi

Vira Haber