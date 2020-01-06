Denizden haç çıkarma töreni

Tören, Kuzguncuk’taki Aya Yorgi Rum Kilisesi’nde Despot Kasianos’un yönettiği ayinle başladı. Ayine katılanlar daha sonra dualar ederek Kuzguncuk iskelesine kadar yürüdü.

Burada, Despot Kasianos’un denize attığı haçı çıkarmak için denize atlayan iki kişiden İlia Uanis, haçı sudan çıkardı ve öperek Despot Kasianos’a verdi. Denize atlayan her iki kişiye de Despot Kasianos tarafından altın kolye hediye edildi.

Vira Haber