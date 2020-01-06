Gemideki konteynerlar denize düştü

İzmir Aliağa limanına giden Panama bayraklı MedKon isimli gemi, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinin açıklarında geçtiği sırada fırtınaya yakalandı. Saatte hızı 110 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına dolayısıyla gemideki 6 konteyner yerinden sökülerek denize düştü. Durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) geminin kaptanı bildirdi. Bunun üzerine bölgede geçiş yapacak diğer gemilerin kaptanlarına uyarı yapıldığı, "MedKon İstanbul"un ise Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye başladığı öğrenildi.