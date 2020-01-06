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Rus Donanmasına ait gemi Moda açıklarına demir attı

Rus Donanmasına ait gemi Moda açıklarına demir attı

Rus donanmasına ait füze gemisi İstanbul Boğazı ’ndaki yoğun akıntıdan etkilenince Moda açıklarına demir attı.

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İstanbul Boğazı'ndaki yoğun akıntıdan etkilenen Rus savaş gemisi "Mareşal Ustinov", Moda açıklarına demirlendi. Yapılan planlamaya göre Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait füze gemisi, Marmara Deniz’inden giriş yaptıktan sonra demir atmak için Sarayburnun'a gitti. Daha sonra "Mareşal Ustinov", İstanbul Boğazı'nda ki kuvvetli akıntı nedeniyle yanaşma manevrası tehlikeli görüldüğü için Moda açıklarındaki demir mevkisine alındı. Gemiye Moda açıklarında seyri sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör eşlik etti. Seyrini tamamladıktan sonra gemi Moda açıklarında demirlendi.

Vira Haber

 

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