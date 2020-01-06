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Tankmarine yeni gemiyi filosuna kattı

Tankmarine yeni gemiyi filosuna kattı

Tankmarine Gemi İşletmeciliği, 2017’de kurulan ve Türk Loydu (TL) ISM Kod Uyumluluk Sertifikaları ile akredite edilen filosunu büyütmeye devam ediyor.

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Son olarak Danimarkalı Maersk Tankers’in, 26 bin GRT’lik kimyasal tankeri Maersk Erin’i filosuna katan Tankmarine’nin, yeni gemiyi Kuzey Avrupa, Baltık, Akdeniz, Batı Afrika, Basra Körfezi ve Orta Doğu ile Uzakdoğu’ya doğru giden rotalarda işleteceği öğrenildi. Adı Asena olarak değiştirilen gemiye Türk bayrağı çekildi. Geminin maliyetinin 9.35 milyon Dolar olduğu öğrenildi.

Asena’nın özellikleri

İnşa yılı : 2004

Uzunluk : 186 metre

Genişlik : 31 metre

Draft : 7.4 metre

GRT : 26,634 ton

DWT: 37,188 ton

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