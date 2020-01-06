Tankmarine yeni gemiyi filosuna kattı
Tankmarine Gemi İşletmeciliği, 2017’de kurulan ve Türk Loydu (TL) ISM Kod Uyumluluk Sertifikaları ile akredite edilen filosunu büyütmeye devam ediyor.
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Son olarak Danimarkalı Maersk Tankers’in, 26 bin GRT’lik kimyasal tankeri Maersk Erin’i filosuna katan Tankmarine’nin, yeni gemiyi Kuzey Avrupa, Baltık, Akdeniz, Batı Afrika, Basra Körfezi ve Orta Doğu ile Uzakdoğu’ya doğru giden rotalarda işleteceği öğrenildi. Adı Asena olarak değiştirilen gemiye Türk bayrağı çekildi. Geminin maliyetinin 9.35 milyon Dolar olduğu öğrenildi.
Asena’nın özellikleri
İnşa yılı : 2004
Uzunluk : 186 metre
Genişlik : 31 metre
Draft : 7.4 metre
GRT : 26,634 ton
DWT: 37,188 ton
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Etiketler : Tankmarine, gemi, Türkloydu, filo, Kuzeyavrupa, uzakdoğu, Baltık, Akdeniz, Batıafrika
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