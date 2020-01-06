Lastik botun batmasına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

Fethiye açıklarında gerçekleşen olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla süren soruşturmada, İzmir'de gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadelerinden yola çıkarak 5 kişinin daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen 2'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin bulundukları yerlerde ve üstlerinde yapılan aramada 3 bin 580 avro, 300 dolar, 115 lira, 10 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.

Hava şartları kayıpların bulunmasını zorlaştırıyor.

Kaybolduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları ise olumsuz hava şartları nedeniyle 7 dalgıç timi tarafından kıyılarda devam ediyor. İlçede 3 Ocak'ta 15 göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayboldukları belirtilen 7 göçmenin bulunması için çalışma başlatılmıştı. İki gün süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 Ocak'ta R.T, U.S, A.Ş. ve S.K. İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Vira Haber