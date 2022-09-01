Denizden Tarım Ticareti Lojistiğinde Güncel Trendler
91. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, 1-2 Eylül 2022 tarihleri arasında 8. İzmir İş Günleri, çevrimiçi olarak düzenlenecektir.
İş Günleri kapsamında, 2 Eylül 2022 Cuma günü 15.30-16:45 saatleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ev sahipliğinde “Denizden Tarım Ticareti Lojistiğinde Güncel Trendler ve Rusya-Ukrayna Savaşının Etkileri” başlıklı toplantı yapılacaktır.
Oturum başkanlığını İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün yapacağı toplantının konuşmacıları Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Okan Tuna ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Ekonomi Politikası Genel Müdürlüğü Altyapı Politikası Daire Başkanı Kenan Memişov olacaktır.
Tarım ticaretinde lojistik maliyetler ve tedarik zinciri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın denizden tarım ticareti lojistiğine etkisi ve tahıl koridorunun işleyişi, Hazar Denizi’nin lojistik şartları/imkanları konularının ele alınacağı Webinara katılımınızı dileriz.
Katılım Formu ve Webinarı canlı izlemek için kullanılacak link: https://www.izmirisgunleri.com
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