Denizin İncileri Uluslararası Denizci Kadınlar Gününü Kutladı

Geceye, Kıyı Emniyeti İzmir Bölge Müdürü Pelin Devrim, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu ile İzmir ve Aliağa Şubesi Yöneticileri, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Başkanı Şükriye Vardar, STK Yöneticileri, Denizcilik ve Lojistik Bölümlerinden akademisyenler, Sponsor firma yetkilileri ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 250’ye yakın sektör temsilcisi katılım sağladı.

D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) tarafından 2019 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenmekte olan ve denizcilik sektörünün kadın çalışanlarını bir araya getiren Denizin İncileri etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar’ın açılış konuşması ile başladı. “Kadın Gözüyle Afet Lojistiği” konulu seminer bölümünde ise denizci ve lojistikçi kadınlar, bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.



Kadınların Başarı Gecesi

DEFMED Başkanı Erbayraktar, seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere en temel hakların Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara verildiğini belirterek, “İleri görüşlü Ulu Önderimiz sayesinde kadın hakları konusunda bilinçliyiz. Bu etkinliğimiz ile de sektörümüzde kadınların başarısına dikkat çekmek istiyoruz” dedi. Erbayraktar, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile başlattıkları Denizin İncileri etkinliğinin, sektörde güçlü bir marka haline geldiğini de vurguladı.



“Kadın Gözüyle Afet Lojistiği” seminerinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Selva Staub, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Başkanı Şükriye Vardar, DEFMED Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün Dede, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Üyesi Sinem Meçik, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Dilruba Duygu Söylemez, Medlog Mersin ve İskenderun Yöneticisi Ecem Evcimen konuşma yaptı. Kadın denizciler ve lojistikçiler, doğal afetlerin felakete dönüşmemesi gerektiğini dile getirerek, lojistiğin deprem sonrası acil yardım için önemini dile getirdiler.



Kadınlar Depremi Yaşamaya Devam Ediyor

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Selva Staub, konuşmasında, deprem bölgesinde üç kadının hikayesini aktardı. Deprem bölgesindeki kadınların acılarının çok daha fazla olduğunu belirten Staub, “Kadınlarımızın ne hissettiğini hissetmeliyiz. Biz unutmuş olabiliriz ama onlar depremin üzerinden 91 gün geçmesine rağmen hala depremi yaşıyorlar. O kadınları kalbimizde hissedersek, onlara pozitif enerjiyi mutlaka hissedeceklerdir” dedi.

Medlog Mersin ve İskenderun Yöneticisi Ecem Evcimen, deprem bölgesinde tüm çalışanların depremin ilk anlarından itibaren yardım çalışmalarına katıldığını, kadın çalışanların varlığının kendilerine büyük güç verdiğini söyledi. Evcimen, “Kadınlar, deprem sırasındaki dağınıklığı ve kaosu, sanki evlerini düzenler gibi düzenlediler. Bölgedeki konteyner kentleri mümkün olduğunca konforlu hale getirmeye çalıştık. Kendileri de depremzede olmalarına rağmen kadın çalışanlarımız bölgeye gelen yardım malzemelerinin dağıtımında cansiperane şekilde çalıştılar” diye konuştu.

Suyollarını Kullanalım

DEFMED Yönetim Kurulu Üyesi Gülgün Dede, afet lojistiğinin başarısının bütüncül bakış açısına bağlı olduğunu söyledi. Burada gönüllü sivil toplum kuruluşlarına görev düştüğünü dile getiren Dede, DEFMED olarak üyeleri ve sektör paylaşanları ile orman yangınlarından depreme kadar bir dayanışma ağı ördüklerini söyledi. Dede, işleri olan lojistiği, afetlerde en etkin şekilde kullanmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.



6 Şubat depreminde İskenderun’da arama kurtarma personeli olarak görev yapan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Dilruba Duygu Söylemez, depremin 12. saatinde İskenderun’a vardığını, 10 gün deprem bölgesinde çalıştığını belirterek, gördüklerini anlattı. Söylemez, “Asi Nehri suyolu olarak depremde kullanılamaz mıydı? Suyollarımızı afetlerde kullanmalıyız. Yeterince önlem alıp hazırlık yaparsak doğal olaylar afete dönüşmez” dedi.

Lojistik Dayanışma Organizasyonuna Dönüştü

İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Vardar, denizcilik ve lojistik sektörünün pandemide olduğu gibi depremde de yardım köprüsü kurduğunu söyledi. Lojistik sektörünün bir ekonomik faaliyetin ötesine geçip devasa bir dayanışma organizasyonuna dönüştüğünü belirten Vardar, “Bu organizasyonun tam ortasında kadın denizcilerimizin titizliği, disiplini, yaratıcılığı ve merhameti yer almaktadır” dedi. Denizciliğin ve lojistiğin kadın işi haline geldiğine dikkat çeken Vardar, “Sektörümüzde cam tavanların yıkılmasının, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının, deprem gibi olağanüstü durumlarda toplumun ortak faydasına nasıl dönüştüğünü de hep birlikte yaşamış olduk” diye konuştu.

Planlı Deniz Köprüsü Kurulmalı

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Üyesi Sinem Meçik, yüksek lisans yaparken kitaplarda gördükleri afet lojistiğini depremde uyguladıklarını belirterek, “Kitaplarda okuduk ama başımıza geleceğini hiç düşünmemiştim. Karayolu ve havayolu ile deprem bölgesine ulaşmak imkansız hale geldiğinde, İzmir’den bölgeye deprem köprüsü kurduk. Depremin haberini aldıktan 12 saat sonra Habaş’tan yardım gemisi kalktı. Aynı gece Çeşme’den yola çıkacak Ro-ro gemisini kamuoyuna duyurduk. Malzemelerin yüklenip geminin kalkması için zamanla yarıştık. İçgüdüsel olarak yaptığımız bu operasyonun üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde planlı olarak yapılmasını diliyoruz” dedi.



Kınay’ın İnci Sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte Altın Sponsor olarak İmza Marine, Fr8lead ve İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği, Gümüş Sponsor olarak TCE Ege, Martico Group, MSC ve Medlog, Bronz Sponsor olarak Mesco, JMS, Good Logistics yer aldı.



Konuşmacılara ve Sponsorlara teşekkür plaketlerinin takdimi sonrasında etkinlik Billur Koyuncu, Öykü Demirağ ve Mert İşyar’dan oluşan trionun gerçekleştirdiği canlı müzik eşliğinde verilen kokteyl ile devam etti.

Kokteyl esnasında katılımcılar, samimi ve keyifli bir ortamda iletişim kurma imkanı buldu.

Vira Haber

