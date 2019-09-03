Denizler en büyük festival için hazırlanıyor!
İstanbul'un en büyük ve merkezi yat limanı Ataköy Marina Mega Yat Limanı, 16 Ekim'de, denizlerin en prestijli organizasyonu CNR Yacht Festival için hazırlanıyor.
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CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve DENTUR tarafından organize edilecek festivalde, kategorilerinin en iyisi mega yat, tekne, katamaran ve yelkenlilerin yanı sıra denizcilik sektörünün tüm ekipmanları sergilenecek.
Dünya denizcilik sektörünün yeni nesil tasarımların deniz severlerle buluşacağı CNR Yacht Festival, su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Festivalin uluslararası ziyaretçilerinin de etkin olarak katılabileceği bu gösteriler, festival süresince devam edecek.
Vira Haber
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Etiketler : yat limanı, Ataköy Marina, Mega Yat Limanı, CNR Holding, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski, yekne, flyboard
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