Denizler en büyük festival için hazırlanıyor!

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve DENTUR tarafından organize edilecek festivalde, kategorilerinin en iyisi mega yat, tekne, katamaran ve yelkenlilerin yanı sıra denizcilik sektörünün tüm ekipmanları sergilenecek.

Dünya denizcilik sektörünün yeni nesil tasarımların deniz severlerle buluşacağı CNR Yacht Festival, su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Festivalin uluslararası ziyaretçilerinin de etkin olarak katılabileceği bu gösteriler, festival süresince devam edecek.

Vira Haber