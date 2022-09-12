Desan Tersanesi SMM Hamburg Fuarı’na Katıldı

Denizcilikte bir asırdan fazla süredir hizmet veren Kaptanoğlu Grubu’na ait Desan Tersanesi, Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Denizcilik Fuarı SMM Hamburg’da bu yıl da yerini aldı. Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara da Desan standını ziyaret ederek, yeni projelerle ilgili bilgi aldı.

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde kurulu üç tesisi ile gemi bakım onarım ve yeni gemi inşa faaliyetlerini yürüten Desan Tersanesi, 6- 9 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Hamburg kentinde bu yıl 30’uncusu düzenlenen deniz ekonomisinin dünya lideri fuarı SMM Hamburg’a katıldı. Denizcilik sektörü için önemli yere sahip olan fuar, denizcilik, deniz araçları ve malzemeleri sektörlerindeki bu yıl 2.200 katılımcı ve yaklaşık 50.000 ziyaretçiyi bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler denizcilik sektöründe en yeni ürünler, trendler, yenilikler ve hizmetler hakkında bilgi alma imkanına sahip oldu.

2006 yılından bu yana SMM Hamburg Fuarı’nda yer alan Desan, bu yıl da 100 metrekarelik alandaki çift katlı standıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. 270 bin metrekare kapalı; 60 bin metrekare açık alanı bulunan SMM Hamburg’un dikkat çeken bölümünde bulunan Desan standı, son 8 fuarda aynı yerinde olup fuarda yer alan 2.850 standın en büyükleri arasında yer alıyor. Desan bu stantta sektörün ileri gelenleri ile bir araya gelerek gerek yeni projeler gerekse devam eden projeler üzerine görüşmeler yaptı. Önceki SMM fuarlarına kıyasla pandemi sebebiyle verilen 4 yıllık aradan sonra tekrar ziyaretçilere ve katılımcılara açılan fuar oldukça yüksek ilgi gördü

Fuarın kendileri açısından çok yoğun ve verimli geçtiğini belirten Desan Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Demirağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye olarak bakım ve onarım süreci anlamında verimli bir yıl geçirdik. Türk tersaneleri özellikle Avrupa pazarının tercih ettiği özel gemileri, kaliteli ve zamanında üretebilen yegane tersanelerdir. Bu ürünleri dünyanın önde gelen firmalarıyla buluşturmak ve Türkiye’nin bölgesel gücünü küresel pazarlara taşımak açısından fuarlar çok önemli. Bu nedenle dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından SSM Hamburg’da yeniden yerimizi aldığımız için mutluyuz. Pandemi öncesinde yılda 4-5 fuara katılıyorduk. Ticari anlamda tüm fuarlarda yer almaya çalışıyoruz. Hem lokal hem de uluslararası partnerlerimizle yaptığımız işlerle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve daha başarılı projelere imza atmayı hedefliyoruz.“

Son yıllarda gemi bakım ve onarımının yanı sıra askeri gemi yapımına da yönelen Desan Tersanesi, Türkiye’nin ilk Acil Müdahale ve Dalış Eğitim botlarını Türk Deniz Kuvvetleri envanterine kazandırdı.