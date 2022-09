BIMCO Webinarları Başladı

BIMCO tarafından 12 Eylül Pazartesi 2022 tarihinde ''Karadeniz Tahıl Girişimi: Güvenlik ve Ticaret Risklerinin Yönetilmesi (Black Sea Grain Initiative: Managing Security and Commercial Risks) ve 20 Eylül Salı 2022 tarihinde "Zaman Esaslı Gemi Kira Sözleşmeleri için BIMCO Emisyon Ticareti Programı" (The BIMCO Emission Trading Scheme Allowances (ETSA) Clause for Time Charter Parties) konulu ücretsiz webinarlar düzenleneceği bildirildi.

Denizcilik piyasasının genel görünümü ile ilgili olarak ise, BIMCO Nakliye Analizi Uzmanı Niels Rasmussen tarafından 13 Eylül Salı 2022 tarihinde; kuru yük, tanker ve konteyner piyasalarının üç aylık genel görünümüne dair sırasıyla "Kuru Yük Piyasası" (Overview and Outlook - Dry Bulk Market), "Tanker Piyasası" (Overview and Outlook - Tanker Market) ve "Konteyner Piyasası" (Overview and Outlook - Container Market) webinarlarının düzenleneceği ifade edildi.

Yazıda devamla, BIMCO'nun kurum içi uzmanları ve konuk konuşmacıları tarafından çeşitli denizcilik konuları hakkında her hafta Çarşamba günleri (TSİ) 15:00'da on beş dakikalık bir sunum ve on beş dakikalık bir soru-cevap oturumundan oluşacak olan, herkese açık ve ücretsiz "15+15" isimli yeni bir webinar serisinin başlatılacağı bilgisi verildi.

Söz konusu webinar serisi kapsamında, 14 Eylül Çarşamba 2022 tarihinde "Nijerya Güvenlik Refakat Gemileri" (Nigerian Security Escort Vessels), 21 Eylül Çarşamba 2022 tarihinde "CII Mevzuatının Kısa İncelemesi"(Scratching the regulatory surface of CII), 5 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde "VLSFO Sülfür Uyumluluğu ve ISO 8217 Spek Dışı Sıklık" (VLSFO Sulphur Compliance and ISO 8217 Off-spec Frequency) ve 26 Eylül Pazartesi 2022 tarihinde "Alternatif Yakıtlar ve İleriye Dönük Olası Kanallar" (Alternative Fuels and Possible Routes Going Forward) konularının ele alınacağı bildirildi.

Webinar programlarına ait detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Vira Haber