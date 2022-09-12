Kıtalararası İkinci İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu Gerçekleşti

Ağız sağlığı ürünlerinin küresel markası Oral-B’nin sponsorluğuyla son yıllarda triatlon sporunda büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye bu dalda önemli bir organizasyona ikinci kez ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde yapılan dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışması İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu’nun ikincisi yüzlerce sporcunun zorlu mücadelesine sahne oldu.

Yüzme, koşu ve bisikletten oluşan üç zorlu etap

11 Eylül Pazar günü yapılan yarışmaya Türkiye'den ve dünyadan 572 triatlet katıldı. İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nda sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Sabah 06.30’da yüzme etabıyla başlayan mücadelede bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu’nun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleşti. Bu yıl ikinci kez yapılan yarışın Avrupa Triatlon Birliği takvimine alınarak Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında düzenlenmesi hedefleniyor.

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu’nda genel klasmanda Antalya Spor Kulübü’nden Bahadır Tama 2 saat 7 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu’nda Elit Erkekler birincisi, TSK Spor Gücü’nden Ali Akaydın oldu.

Yaş Grubu Erkekler genel klasman sonuçları şöyle gerçekleşti:

Yaş Grubu Erkekler Birincisi Antalya Spor Kulübü’nden Bahadır Tama...

Yaş Grubu Erkekler İkincisi TRIA Spor Kulübünden Oleg Astanin..

Yaş Grubu Erkekler Üçüncüsü ise TSK Spor Gücü’nden Dinçer Yılmaz oldu.

Yaş Grubu Kadınlar genel klasman sonuçları ise şöyle gerçekleşti:

Yaş Grubu Kadınlar Birincisi İzmir Yüzme Triatlon Kulübü’nden Ece Calp

Yaş Grubu Kadınlar İkincisi Adalar Su Sporları Spor Kulübü’nden Melda Fatma Derviş

Yaş Grubu Kadınlar Üçüncüsü Merve Güney oldu.