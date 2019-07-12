İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. BOĞAZLAR

  3. Dev tanker Çanakale Boğazı’nı kapattı
Dev tanker Çanakale Boğazı’nı kapattı

Dev tanker Çanakale Boğazı’nı kapattı

Çanakkale Boğazı'nda 300 metrelik dev petrol tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapandı.

A+A-

Çanakkale Boğazı'nda 300 metrelik dev petrol tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapandı.

Çanakkale Boğazı sabah saatlerinde 300 metrelik 81 bin ton ham petrol taşıyan San Jacinto gemisi geçişi sırasında transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldı. Dev tankere 36 millik boğaz geçişi esnasında 2 kurtarma botu refakat etti. Dev gemi Çanakkale Boğaz geçişini yaklaşık 4 saatte tamamladı.

canakkale-bogazindan-gecen-300-metrelik-dev-tankeri-gecisi-sirasinda-001.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.