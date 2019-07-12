Dev tanker Çanakale Boğazı’nı kapattı
Çanakkale Boğazı'nda 300 metrelik dev petrol tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapandı.
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Çanakkale Boğazı'nda 300 metrelik dev petrol tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapandı.
Çanakkale Boğazı sabah saatlerinde 300 metrelik 81 bin ton ham petrol taşıyan San Jacinto gemisi geçişi sırasında transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldı. Dev tankere 36 millik boğaz geçişi esnasında 2 kurtarma botu refakat etti. Dev gemi Çanakkale Boğaz geçişini yaklaşık 4 saatte tamamladı.
Vira Haber
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