Foça'da engellilerin deniz keyfi

İzmir Ortopedik Özürlüler Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği üyesi 40 engelli,Foça Kumburnu mevkiinde engelli dostu plaj kafeteryada, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel ve üyeleri ile Foça Engelli Meclisi üyeleri tarafından karşılandı. Gün boyu denize giren, sahilde güneşlenen, ağaçlar ve güneşlikler altında sohbet ederek eğlenen engellilere Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımlarının kaptanları ile bazı sporcular da eşlik etti. İzmir Ortopedik Özürlüler Rehabilitasyon Spor Kulübü Derneği Başkanı Ramazan Kaymaz, engellilerin yaşamlarını kimseye ihtiyaç duymadan sürdürebilmeleri için mesleki eğitimler düzenlediklerini, yüzme, basketbol, boccia, atletizm sporlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan engelli sporcular yetiştirdiklerini söyledi.

Eğitim alan üyelerinin konfeksiyon, trikotaj atölyeleri, cilt bakım üniteleri ve bilgi işlem sektöründe çalıştıklarını, ekmeğini kazananlarını, aile kurup yaşama adapte olduklarını belirten Kaymaz, valilikler, belediyeler ve kaymakamlıklarla işbirliği yaptıklarını söyledi. Kaymaz, "Bünyemizden üye sayısı 3 bini bulan 8 ayrı dernek çıktı. Bunlar değişik il ve ilçelerde faaliyetlerini sürdürüyor. Faaliyetlerimize destek veren kişi ve kurumlar bize aslında yeni bir hayatın kapılarını da aralıyor. Bugün Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik desteğiyle Foça'ya geldik. Buradaki plaj kafeteryanın işletmecisi Rakip Günay bize güleryüzüyle olanaklarını sundu. Derneğimizin 153 üyesinden 40'ı ile çok güzel bir gün geçirdik. Denize girdik, güneşlendik. Şansımıza oldukça güzel bir havada Foçalı engelli arkadaşlarımızla tanıştık. Çok mutlu olduk" dedi.

Firma işletmecisi Rakip Günay da engellilerle bir arada olmak ve toplumda gönüllülük duygusunu harekete geçirmek adına her yıl bu etkinliğe evsahipliği yaptıklarını belirterek, "Bana ulaşan engelli dernekleri üyeleri ve yurttaşlarımızla buluşmak, doğal güzellikleri, denizi, güneşi ve zamanı paylaşmak beni de çok mutlu ediyor" dedi.

Vira Haber