DFDS Akdeniz İş Birimi, Patras-Trieste Seferlerine Başladı

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin 2018 yılından beri Trieste - Patras arasında uğraklı seferler ile hizmet veren Yunanistan hattı, ayrı bir hizmet ve açılan yeni hata özel bir gemi ile seferlerini sürdürecek.

DFDS Akdeniz İş Birimi, yeni yapılanmayla sadece Avrupa içerisinde olmak üzere Patras-Trieste seferlerine başladı. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin Akdeniz’deki mevcut ağında 2018 yılından beri Trieste- Patras arasında uğraklı seferler ile hizmet sunan Yunanistan hattı, ayrı bir hizmet ve açılan yeni hata özel bir gemi Patras- Trieste seferleri gerçekleştirecek.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann yeni hizmetleri hakkında şunları söyledi:”DFDS Akdeniz İş Birimi'nin mevcut ağındaki yüksek kaliteli hizmet yelpazesine bir hizmet daha eklediğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin mevcut piyasa ihtiyaçlarını göz önüne alarak hayata geçirdiği seferler İtalya – Yunanistan arası düzenli ve güvenilir hizmet sunacak. 2018 yılından itibaren ihracat yönünde Pendik kalkışı sonrası Patras uğraklı gerçekleştirilen Trieste seferleri gerçekleştiriliyordu. Aynı doğrultuda Trieste kalkışı sonrası Patras uğraklı olarak varış noktası Pendik oluyordu. DFDS Akdeniz İş Birimi yeni yapılanmayla Patras-Trieste arası sadece Avrupa içerisindeki seferlerini başlattı.

DFDS Akdeniz İş Birimi, 14 büyük Ro-Ro gemisi ve 60 km’yi aşan gemi kapasitesiyle düzenli seferler gerçekleştirirken Akdeniz sularında güçlü bir hizmet ağı sağlamayı sürdürüyor.

Vira Haber