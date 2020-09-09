İtalyan d’Amico International Shipping Adlı Gemisinin Satıldığını Duyurdu

İtalyan d’Amico International Shipping, High Courage isimli bir MR gemisinin 12,65 milyon dolara satıldığını duyurdu.

12,65 milyon dolara satılan High Courage isimli geminin teslimatının Kasım 2020 ile Ocak 2021 arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

D'Amico International Shipping'in başkanı ve CEO'su Paolo d'Amico şunları söyledi: “2005 yapımı bir MR gemisi ve en eski gemilerden biri olan MT High Courage'ın satışına ilişkin mutabakat anlaşmasının imzasını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

Geçmişte defalarca ifade ettiğimiz gibi, Şirketimizi modern bir tanker filosunun sahibi ve işletmecisi olarak konumlandırma niyetindeyiz. Buna ek olarak, bu anlaşma 8,9 milyon ABD doları nakit sağlayacak ve nakit pozisyonumuzu önemli ölçüde artıracaktır. Sağlam bir mali yapıya sahip olmanın, bu işte uzun vadede başarılı olmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz. "

D’Amico International Shipping şu anda 20'si kiralanmış olmak üzere 42 gemiden oluşan bir ürün tanker filosu işletmektedir.

Vira Haber