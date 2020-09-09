Yıldırım Holding,Ekvador Bolivar Limanı'na Yatırım Yapıyor

YILPORT, işletmesini üstlendiği Puerto Bolivar Limanı’nda 6 numaralı iskele için de imzaların atıldığını açıkladı.

Sözleşme, Ekvador Devlet Başkanı Lenín Moreno’nun da hazır bulunduğu törende Ekvador Ulaştırma Bakanı Gabriel Martinez ve Puerto Bolivar General Müdürü Alfredo Jurado arasında imzalandı. 450 metre uzunluğundaki iskele için imzalanan sözleşmesinin tutarının 176 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Bu anlaşmayı uzun süredir beklediklerini belirten Puerto Bolivar General Müdürü Alfredo Jurado, Başkan Lenín Moreno, Machala Belediye Başkanı Dario Macas, Ulaştırma Bakanı Gabriel Martinez and Limanlar Müsteşarı Veronica Alcivar’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. 6 numaralı iskelede çalışacak olan STS ve RTG vinçlerimiz 2021 Ocak ayında gelecek” dedi.

Ekvador’un El Oro şehrinde bulunan Puerto Bolivar, yıllık üç milyon ton üretimi ile dünyanın en ünlü muz çiftliklerinin bulunduğu ülkenin tam ortasında yer alıyor. Karides endüstrisinin de hayli aktif durumda bulunduğu bölgede kurulu limanda soğutmalı kargoların yanısıra kâğıt, kâğıt hamuru ve konsantre bakır gibi kuru yükler de elleçleniyor.