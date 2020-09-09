Kaptan Gizem Turan Kıyı Emniyet'inde Görevli İlk Kadın Römorkör Kaptanı Oldu

İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte 2012 mezunu Kapt. Gizem Turan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde (KEGM) denizde göreve başlayan ilk kadın oldu.

Gizem Turan’ın görev yeri İstanbul Boğazı olan Kurtarma 8’de birinci zabit ( ikinci kaptan ) olarak çalışacağı öğrenildi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Arkas’da sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci zabit olarak çalışan Turan, ardından Sefine Tersanesi’nde tersane kaptanı olarak görev almıştı.

KEGM’nin geçtiğimiz aylarda açtığı kadroya başvuran Kapt. Gizem Turan, mülakatları da başarıyla geçti ve Kurtarma 8’de ikinci kaptan olarak çalışmaya başladı.

"KADINLARIN SEKTÖRÜMÜZDEKİ VARLIĞI PEKİŞECEK"

Turan, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün kadın istihdamına önem vermesinin kadınların sektörümüzdeki varlığını pekiştireceğini düşünüyorum. Kıyı Emniyeti’nde çok destek gördüm ve hala da destek görüyorum” dedi.

Denizcilik mesleğinde kariyer yapmak isteyen kadınlara da seslenen Turan, “Başlarda biraz zorlanabilirler. Asla pes etmesinler. Mutlaka başaracaklardır” dedi.