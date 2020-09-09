Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu, üst düzey yöneticilerin katılımıyla Kocaeli'de açıldı

Açılışa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık gibi bir çok önemli ismin katıldı

"DONANIMLI DENİZCİLİK ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN HAZIRIZ"

Törenin açılış konuşmasını yapan, Denizcilik MYO Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, “Bilgiyi beceriyle bütünleştirme ilkesiyle hareket eden üniversitemizde sadece teoride değil pratikte de kalitesini ortaya koyan ve bunları birleştirmiş denizcilik öğrencileri yetiştirmek için hazırız.

"MODERN LABARATUVARLARA SAHİBİZ"

Eğitim planlarımız çağın tüm gereksinimlerine göre kurgulandı. Modern laboratuvarlara sahibiz. Melenağzı’nda bir uygulama alanımız bulunuyor. Öğrencilerimizin iş hayatlarında kendilerine yol gösterecek vizyonu kazanmaları için her şey düşünüldü.

Gerekli ve yeterli tüm donanımlara sahip şekilde eğitim, 3 programımızda toplam 113 öğrencimiz ile eğitim öğretime başlayacağız. Pruvamız neta olsun. Allah selamet versin” dedi.

DENİZCİLİK ALANINDAKİ BAŞARILARA KATKI SAĞLAYACAK

Özel bir gün yaşadıklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yeni bir okul açıyoruz ama biz bu okulu bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz.

Bu diktiğimiz fidan büyüyecek ve hem ülkemizin hem bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik insanlar yetiştirecek. Be şehirden doğan ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ ile iş dünyasıyla iç içe çalışıyoruz. İş dünyasının görüşlerini alıyor, Fikir Soframızda birlikte karar veriyoruz.

Bunun göstergesi olarak yeni açtığımız birimler yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Üniversitemiz Türkiye’nin önde gelen bir kariyer sitesinin yapmış olduğu işveren tercihi çalışmasında 11. sırada yer aldı. Elektrikli aracımız Revolt TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışları’nı 3. sırada, İstanbul Park’ta yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gösteri Yarışı’nı ise 2. sırada tamamladı.

Bundan sonra aynı kararlılıkla Denizcilik alanında da bu başarıları elde edeceğiz. Okulumuzun açılması için verilen mücadelenin çok sayıda kahramanı var. Bizimle bu okulun açılması için gönüldaşlık yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdik, çok bekledik sonuçta başarıya ulaştık. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.