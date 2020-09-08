İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos Verileri Açıklandı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

ENDEKS 52.4 OLARAK BELİRLENDİ

Temmuz’da 53,0 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 52,4’e gerilese de ihracat ikliminde güçlü iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste ikinci ay iyileşmeye işaret etti.

Ağustosta genel tablodaki iyileşme görünümüne rağmen, farklı ihracat pazarları arasında ayrışmalar söz konusuydu. Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı krize bağlı olarak bazı ülkeler daralma bölgesinde kalırken bazılarında da henüz yeni başlamış olan toparlanmanın hız kestiği görüldü.

Vira Haber