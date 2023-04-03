DFDS Akdeniz İş Birimi'nden Yeni Rota

Yolcu ve yük taşımacılığında Avrupa’nın lider firması DFDS, Türkiye merkezli Akdeniz İş Birimi’nin faaliyete geçişinin 5. yılında çok özel bir hattın açılışını gerçekleştirdi. Alsancak Limanı’ndan Fransa’nın Sete limanına ilk ve tek ro-ro hizmeti olma özelliğini taşıyan İzmir – Sete rotası ile DFDS, Türkiye ve Avrupa arasındaki güvenli ve hızlı taşımacılık çözümlerine bir yenisini daha ekliyor.

İzmir – Sète hattı aynı zamanda, Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları karşıladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da teşvik kapsamına alındı. DFDS Akdeniz İş Birimi, teşvik yasasının yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2022’den bu yana gerekli koşulları sağlayarak teşvikten faydalanan ilk şirket oldu.

Intermodal bağlantı ile Calais ve Paris trenlerini de kullanabilecekler

İzmir’den Sete’ye 74 saat gibi bir sürede ulaşım ve yüksek kapasite olanağı tanıyan yeni hat, hedef pazarlara en hızlı, emniyetli ve güvenilir şekilde ulaşmayı sağlıyor. Firmalar aynı zamanda DFDS Akdeniz İş Birimi’nin gelişmiş intermodal altyapısı ile İzmir’den Paris’e 6 günde, Londra’ya ise 7 günde ulaşabilecek. DFDS müşterilerine Güney Marmara, Ege ve tüm Anadolu bölgelerine çıkış ve varış yapacak yüklemeleri için transit süre ve maliyet avantajı sağlayacak olan İzmir-Sete rotası, pazar günü haftada bir sefer şeklinde düzenlenecek.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı şerefine özel olarak tasarlanmış “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 Yılı” logolu DFDS’in Olympos Seaways gemisi ilk seferini, 2 Nisan Pazar günü İzmir Limanı’ndan hareketle gerçekleştirdi. Hattın açılış töreni, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Zafer Aslan, Denizcilik Geliştirme Dairesi Başkanı Çağatay Cansız ve İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu ve DFDS Operasyon Başkan Yardımcısı Kemal Bozkurt’un katılımlarıyla Alsancak Limanı’nda yapıldı.

İlk seferden elden edilen yaklaşık 150 bin euro tutarındaki navlun gelirinin tamamı ise depremden etkilenen bölgelerdeki hasarlı altyapının yeniden inşasına yönelik projelerde kullanılmak üzere bağışlanacak.

Verimli, güvenilir ve hızlı

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, yeni hat sayesinde firmaların ünitelerini, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya en doğru rota ile ulaştırma şansı bulacağına işaret ederek şunları söyledi: “DFDS Akdeniz İş Birimi, Ro-Ro ve intermodal operasyonlarını gemi, liman ve tren taşımacılığı yatırımlarıyla büyütmeye devam ediyor. İzmir-Sete rotası da bu yatırımların en önemli uzantılarından biri. Geliştirmeye devam ettiğimiz hizmetlerimiz ile Sete’yi bir dağıtım merkezi olarak konumlandırıyoruz. İzmir’den Sete’ye ilk ve tek Ro-Ro hizmeti özelliği taşıyan yeni rota, intermodal bağlantıları ile firmalar için efektif, güvenilir ve hızlı bir seçenek olacak. İzmir-Alsancak kalkışları pazar günleri 16:00’da, Sète’den kalkışlar ise perşembe 02:00’de gerçekleşecektir. Yeni hat sayesinde, Avrupa’nın öncelikli iş merkezlerinin bulunduğu Fransa, İspanya, Portekiz ve İngiltere gibi önemli pazarlara ve Kuzey Afrika’ya, Türk ihracatçılarının hızlı ve güvenli ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, Türk ekonomisine de katkı sağlayacak bir hizmeti hayata geçirmiş oluyoruz.”

Vira Haber