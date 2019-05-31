DFDS ekonomimize kazandırmaya devam ediyor

DFDS’nin Türkiye’ye getirdiği Akdeniz’in en büyük Ro- Ro gemisi, “Ephesus Seaways” adıyla hizmete geçtiğimiz mart ayında hizmete giren dünyanın en büyük Ro-Ro gemilerinden “Ephesus Seaways” ‘in kardeş gemisi de 13 Haziran’da isim verme töreninin ardından hizmete girecek.

Türkiye’nin en büyük Ro-Ro operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu Avrupa’nın denizcilik ve lojistik devi DFDS, Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisi Ephesus Seaways den sonra ikincisini de Türkiye’ye getiriyor.

U.N Ro-Ro Pendik Limanı’nda gerçekleşen isim verme töreninin ardından 237 metre uzunluğundaki gemi ilk kez Türk karasularından sefere çıkacak.

İNTERMODAL taşımacılık alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük ro-ro operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu Danimarkalı denizcilik ve lojistik devi DFDS, Türkiye’deki güçlü yatırımlarını sürdürüyor.

DFDS’nin Türkiye’ye dev yatırımları sürüyor

“Ephesus Seaways”in hizmete girmesinin ardından 2 Ro-Ro gemisi daha Türk ihracatçısına ve ülkemiz ekonomisine hizmet vermeye başlayacak. Geniş yük kapasiteleri ve yüksek teknolojileri sayesinde bu ro-ro gemileri, taşınan TIR başına kayda değer ölçüde daha az enerji tüketme özelliğine sahip. Tüm gemilerde ayrıca Ocak 2020’de dünya çapında yürürlüğe girecek olan kükürt sınırlaması yönetmeliğine uygun olarak kükürt oksit salınımını azaltan gaz yalıtım sistemleri bulunuyor.

DFDS, Türkiye’nin ekonomisine ve geleceğine olan inancıyla ihracatını ve taşımacılık sektörünü desteklemeye devam edecek.

Ro-Ro Gemisi İsim Verme Töreni

Yer: DFDS Pendik Limanı

Tarih: 13 Haziran

Saat: 09: 30

Vira Haber