DFDS gemisine “Avrupa Feribot Denizcilik” Zirvesi’nde uluslararası ödül

DENİZCİLİK ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması Danimarkalı DFDS, 22 – 23 Eylül tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilen Avrupa Feribot Denizcilik Zirvesi’nde eşsiz dev Ro–Ro gemisi ile uluslararası büyük ödülün sahibi oldu. Avrupa’da denizcilik sektörünün ve endüstri liderlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir buluşma olarak gerçekleştirilen ve prestijli bir feribot ve taşımacılık konferansı konsepti olarak tanınan zirvede Ocak 2019 ile Ocak 2021 tarihleri arasında filosuna altı gemi ekleyen DFDS; mega Ro–Ro gemisindeki üstün özelliklerle “2020 Yılın Ro-Ro gemisi” ödülünün sahibi oldu.

450 treyler kapasitesi - Benzersiz rampa sistemi

Eşzamanlı yükleme ve boşaltma ve çok hızlı geri dönüş süreleri ile öne çıkan Ro-Ro gemileri ile Ro-Ro gemilerinin kapasiteleri ve eşsiz özellikleri sayesinde “2020 Yılın Ro-Ro gemisi” ödülünü DFDS filosundaki Mega yük gemisi aldı. DFDS Mega yük feribotlarının tasarımı ünlü tasarım, mühendislik ve proje yönetimi danışmanlık şirketi Knud. E. Hansen tarafından gerçekleştirildi. Knud. E. Hansen, 1937'den beri dünyanın dört bir yanındaki tersanelere ve gemi sahiplerine kapsamlı bir dizi tasarım sunuyor.

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