Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası Antalya'da başladı
Su altı sporlarında serbest dalış branşında dünya kupası organizasyonu Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarında düzenlenen CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası mücadelelerine 19 ülkeden 48 sporcu katılıyor.
Sporcular, ilk gün sabit ağırlık (CWT) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplinlerinde mücadele ediyor.
Sığ su bayılması geçiren bazı sporcular yarışı tamamlayamadı.
Organizasyon yarın paletsiz sabit ağırlık (CNF) ve çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) disiplinlerinde gerçekleştirilecek dalışların ardından tamamlanacak.
Vira Haber
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Etiketler : antalya, kaş, serbest dalış
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