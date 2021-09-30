"Kocaeli denizciliğinin gelişimi için elimizden geleni yapacağız"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans sisteminin yanı sıra, pandemi koşulları kurallarına uygun olarak fiziki ortamda yapıldı. Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Eski Liman Başkanı Murat Akpınar ve Yalova Liman Başkanı N.Hakan Pekşen de katıldı.

AKPINAR’DAN VEDA

Meclis toplantısında yönetim kurulu ve meclis üyelerine veda konuşması gerçekleştiren Murat Akpınar, “Yaklaşık iki yıldır Kocaeli’de güzel bir dönem geçirdik. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve üyelerle birlikte sorunları çözmeye çalıştık. Hepinize her şey için teşekkür ediyorum. Kocaeli Liman Başkanımıza da başarılar diliyorum” dedi.

KOCAELİ DENİZCİLİĞİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Kocaeli limanlarının denizciliğin lokomotifi ve gemilerin ana üssü olduğunu ifade eden Ekmekci, “Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, yaptığı faaliyetler ve etkinliklerle en aktif şubelerden biri olduğunu gördük. Göreve başladıktan sonra da sizlere bir katma değer katmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Kocaeli denizciliğinin gelişimi için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

DENİZ DİBİ VE KIYI TEMİZLİĞİ

Konuşmasına İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen “Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği” etkinliğinden bahsederek başlayan Doğusel ise, müsilajla ilgili yapılan çalışmalara değindi. Doğusel, deniz yüzeyinde müsilajın kalmadığını kaydederken, “Müsilajla mücadele topyekûn bir iş. İklim değişikliği, denizdeki sıcaklık farkı ya da akış hızı gibi sebepler müsilajı tetiklerken, deniz kirliliği de müsilajın nedenlerinden. Bu yüzden tüm kurumların, tüm insanlığın üzerine düşen görevler var. O görevler de denizi temiz tutmak.

ÇALIŞMALARIN TÜM MARMARA’DA YAPILMASI GEREK

Ne yazık ki özellikle son aylarda çeşitli gemilerin Marmara Denizi’ne atık bıraktığına şahit oluyoruz. Bununla etkin bir mücadele yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, bu gemilerin yaydığı kirlilik, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde ortaya çıkıyor. Atığın tespit edilmesi ile beraber de gemilere büyük cezalar kesiliyor. Söz konusu kurumlara teşekkür ediyor, atık bırakan gemilerin tespiti yönündeki çalışmaların tüm Marmara’da, denize kıyısı olan illerde ilgili kurum ve belediyeler tarafından yapılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz” dedi.

ORTAK ÇALIŞMA

Su sporlarının önemine de değinen Doğusel, “Kocaeli, sanayi ve liman kenti kimliklerine yeni yeni kimlikler ekleyen bir şehir. Kuşkusuz ki bunların en önemlisi turizm. Kocaeli, mavi bayraklı plajlarıyla, doğal güzellikleriyle, bir turizm kenti olma yolunda ilerlemektedir. Bizler bunu yeterli bulmuyoruz. Çünkü Kocaeli, bir spor şehri olma iddiasına da sahip olmalıdır. Biz, bu kimliğin deniz kısmında yer alıyoruz. Kocaeli’nin 12 ay boyunca su sporları yapılacak bir kent olması için elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu anlamda Valiliğimiz ve başta Büyükşehir olmak üzere tüm belediyelerimizle ortak çalışma yapmayı arzu ediyoruz” dedi.

DOĞUSEL, EKONOMİK VERİLERİ SUNDU

Doğusel, ekonomik verilere ise şu şekilde değindi: “İlk sekiz ayda Kocaeli’ye 2.005 adet Türk bayraklı gemi, 4.418 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 6.423 adet gemi uğramıştır. Bu sayı, Türkiye’ye uğrayan gemilerin 5’te biri, yani yüzde 19’udur. Bu dönemde yüklemede 21 milyon 382 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 32 milyon 654 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 54 milyon 37 bin ton elleçlenmiş olup Türkiye toplamından yüzde 16’lık pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.280.623 TEU ile Türkiye genelinde üçüncü sıradadır.

İTHALAT VE İHRACATTA ARTIŞ YAŞANDI

Kocaeli, dış ticaret istatistiklerinde; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında 21 milyar 54 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, ithalat ise 37 milyar 984 milyon dolara çıkmıştır. İlk sekiz ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 8 milyar 271 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 6 milyar 335 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir. İthalatımızda ise, Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer almıştır. Dilovası Gümrük Müdürlüğümüzden ilk sekiz ayda 13 milyar 109 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğümüzden ise 12 milyar 244 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. İlk sekiz ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 46 milyar 262 milyon liraya ulaştı. Ağustos ayında aylık ihracatımız 2 milyar 868 milyon dolar, ithalatımız ise 5 milyar 9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre, haziran ayında ihracatımızda %14 artış, ithalatımızda ise %8 artış yaşanmıştır.” dedi.

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği de, Resifler, Balıkçılık ve Platformlar ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Meclis üyelerinin sektörel sorunlarla ilgili görüş ve önerilerini bildirmesinin ardından değerlendirme yapılmasıyla toplantı sona erdi.

Vira Haber