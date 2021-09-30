KOSDER'den Ulaştırma Bakanlığı'na ziyaret

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

29 Eylül Çarşamba günü yapılan ziyaretlerde; KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Şener, Teoman Mustafa Akyol ve Tolga Tomba Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üst düzey isimleriyle bir araya geldi.

KOSDER heyetini; Ankara temaslarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun makamında kabul etti. Ziyarette; Türk denizciliğinin güncel durumu ve sektör paydaşlarının sorunları ile çözüm yollarına ilişkin konular ele alındı.

Bakanlıktaki diğer bir ziyarette ise; Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, heyeti kabul etti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin taleplerini dinleyen Ünal Baylan ve Salih Tan ziyaretlerinden ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi. KOSDER heyeti önümüzdeki süreçte de idare ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, kabullerinden ötürü Baylan ve Tan’a teşekkür etti. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca, geçtiğimiz temmuz ayında Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü olarak atanan Salih Tan’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Vira Haber