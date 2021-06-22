Dijitalleşme Deniz Taşımacılığının Dayanıklılığını Artıracak

Dünya Bankası ve Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği (IAPH) tarafından yayımlanan yeni bir rapor; denizcilik tedarik zinciri genelinde özel ve kamu kuruluşları arasında daha iyi bir dijital işbirliğinin, verimlilik, güvenlik, daha esnek tedarik zincirleri ve daha düşük emisyonlarla sonuçlanacağını ortaya koyuyor.

Deniz taşımacılığı, küresel ticaretinin yüzde 90’dan fazlasından sorumlu. Deniz yoluyla her yıl toplam 11 milyar ton kargo taşınıyor. Rapor, sektörün dijitalleştirilmesinin geniş kapsamlı ekonomik fayda sağlarken, aynı zamanda daha güçlü ve sürdürülebilir bir toparlanmaya katkıda bulunacağına yer veriyor.

“Dijitalleşmeyi Hızlandırmak: Denizcilik Tedarik Zincirinin Dayanıklılığını Artırmak için Kritik Hareket Planı” isimli rapor, dijital teknolojilerin ortak kullanımının sınır ötesi işlemlerden, veri paylaşımı ve gemi-liman iletişimine kadar, limanlar başta olmak üzere denizcilik taşımacılığının tüm boyutlarında etkili olacağının altını çiziyor.

Raporda, COVID-19 krizinin, insan etkileşimini en aza indirmek ve tedarik zincirlerinin gelecekteki krizlere karşı direncini artırmak adına deniz ve kara operasyonlarının dijitalleştirilmesinin önemini kanıtladığına yer veriliyor.

Dünya Bankası Altyapı Başkan Yardımcısı Makhtar Diop, “Müşterimiz olan birçok ülkede, denizcilik sektöründeki verimsiz uygulamalar, gecikmelere ve lojistik maliyetlerinin artmasına yol açtı. Bunun da ekonomi geneline etkileri son derece olumsuz oldu. Dijitalleşme bize, bu soruna çözüm üretme fırsatı sunuyor” yorumlarını yapıyor. Diop, “Dijitalleşme sadece denizcilik sektörüne fayda sağlamakla kalmayacak aynı zamanda, ülkelerin küresel ekonomiye daha fazla entegre olmasını sağlayarak, küresel kalkınmaya da destek olacak” diye ekliyor.

Sadece teknoloji değil, yönetim değişikliği, veri paylaşımı ve siyasi kararlılık gerekiyor

IAPH Politika ve Strateji Yönetici Direktörü Dr Patrick Verhoeven’in yorumları ise şöyle: “Rapor, dijitalleşmeyi hızlandırmak adına atılacak kısa ve uzun vadeli önlemlerin tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak ve siber güvenlik konusunda verimlilik sağlamak adına ne derece etkili olacağını ortaya koyuyor. Tabi ki düzenlemelere yönelik reformların hayata geçirilmesi de çok önemli. Dijitalleşme sadece bir teknoloji konusu değil, daha da önemlisi yönetim değişikliği, veri iş birliği ve siyasi kararlılık konusu.”

Her ne kadar Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) temel veri paylaşımını üye ülkeler arasında zorunlu kılmış olsa da, IAPH tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, iletişime geçilen 100 limanın sadece üçte biri bu zorunluluğa uyum sağlıyor. Araştırmaya katılan limanlar, dijital veri paylaşımı yapmamalarının nedeni olarak, teknolojik yetersizliği değil, ülkelerindeki yasal düzenlemeleri ve kamu-özel sektör arasındaki iş birliği eksikliğini gösteriyorlar.

Rapor, dünyanın önde gelen limanlarında kullanılan teknolojileri de değerlendiriyor. Bunlar arasında; performansı ve ekonomik rekabet gücünü artıran nesnelerin interneti, 5G teknolojileri, blockchain çözümleri, giyilebilir teknolojiler, insansız hava araçları sistemleri ön plana çıkıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi