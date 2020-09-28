Dikkan Grup “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” Listesinde 453'ncü Sırada Yer Aldı

Dikkan Grup, Türkiye İhracatçı Birlikleri tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” listesinde 2019 yılında gerçekleştirdiği ihracatla 453. sırada yer aldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçı Birlikleri (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şirket yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen törende, “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı” listesi açıklandı.

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda Dikkan Şirketler Grubu 2019 yılında gerçekleştirdiği 43 milyon 750 bin dolarlık ihracat ile listede 453. Sırada yer aldı.

Listede 115 sıra birden yükselerek 453. sırada yer aldıklarını ifade eden Dikkan Şirketler Grubu Satış & Pazarlama Direktörü Alkım Gür “6 kıtada 60’tan fazla ülkeye Dikkan markası ile ihracat yapıyoruz.

Tamamı yerli sermaye olan bir Türk markası olarak, yerli üretim gücü ve Ar-Ge merkezimiz ile geliştirdiğimiz ürünlerimizle ülkemize sağladığımız katma değer bizim için çok kıymetli. Tüm çalışanlarımız ve grup şirketlerimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Her geçen yıl artan çalışma azmimizle başarımızı daha yükseklere çıkaracağımıza inanıyoruz” dedi.



