Dingi ile Denize Sipariş Verme Dönemi Başladı!

Kullanıcılar, yüzlerce market ürününe tek tıkla ulaşabiliyor. Temel gıdalardan, deniz mahsüllerine, et ve şarküteri ürünlerinden içecek, fit-form ve atıştırmalıklara, tekne yaşam alanlarındaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Dingi; Marmaris Hisarönü Körfezi’nde Dirsekbükü, Girneyit Koyu, Kocabahçe Koyu, Kuzbükü, Koca Ada Kuzey, Kameriye Adası, Bencik Koyu, D Maris Bay ve Sucağız Koyları’nda hizmet veriyor.

Dingi’nin kurucu ortaklarından Ömer Fatih Karakaş Dingi’nin hikâyesini Vira Haber için anlattı.

Kısaca Dingi’yi tanıyabilir miyiz? Kısaca Dingi nedir?

Dingi, denizci ve tekne tutkunlarına, denizde ihtiyaç duydukları ürünleri karaya çıkmadan, online sipariş ile ulaştıran bir servistir. Dingi, alışveriş kolaylığını teknenize taşır. Dingi.com.tr’nin geniş ürün yelpazesinden dilediğiniz seçerek vereceğiniz siparişler en kısa zamanda teknenize ulaştırılır.

Dingi’nin deniz tutkunlarına sağladığı avantajlar yalnızca market siparişi ile bitmiyor. DingiMiço olarak adlandırdığımız özel dijital asistanınız ile iletişime geçerek, çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmetlerinden yararlanabilir, çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmetlerinden yararlanabilir, yerel balıkçı ve kasaplardan sipariş verebilir ve Dingi ürün gamında henüz bulunmayan özel isteklerinizi iletebilirsiniz.

Dingi ismi nereden geliyor?

Denizcilikte sıkça kullanılan bu terim, İngilizce’den gelir (İng: Dinghy) ve küçük botlara verilen isimdir.

Projeniz hayata nasıl geçti? Hikayesinden bahseder misiniz?

Türkiye’deki girişim ekosistemine dahil olmak isteyen üç ortak olarak yola çıktık. Dingi’nin hitap ettiği hedef kitle gibi, biz de denizde olmaktan çok keyif alan eski arkadaşlarız. Zaman zaman aile ve arkadaşlarımızla teknede bir araya geldiğimizde, market alışverişi ve yiyecek-içecek gibi ihtiyaçlarımız oluyordu. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için sık sık karaya çıkıp alışveriş yapmak zorunda kalıyor, her defasında yarım günümüzü ve enerjimizi buna harcıyorduk. Ekip kalabalıklaştıkça, karaya çıktığımız süre artıyor, aile ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz keyifli zamandan feragat ediyorduk.

Sıcak bir yaz gününde bota atlayıp karadaki en yakın markete gitmek, botu bağlayacak uygun bir yer bulmak, onca ürünü marketten bota, oradan da tekneye taşımak oldukça zahmetli bir iş; üstelik hatrı sayılır miktarda yakıt da harcandığını unutmayalım. İşte tüm bu nedenlerden dolayı, Dingi gibi bir servisin eksikliğinden şikayet ediyorduk. 2019’un son aylarında bir proje olarak şekilendirmeye başladığımız iş fikrimizi, 2020 yazı boyunca yaptığımız Ar-Ge ve gözlemlerle olgunlaştırdık ve sonunda Dingi’yi hayata geçirdik.

Projeniz kime ve nasıl yarar sağlar sizce?

Pandemi nedeniyle, izole vakit geçirme alternatiflerinden biri olarak; tekne tatiline olan talebin oldukça arttığını görüyoruz. Teknede yaşamanın ve denizde olmanın kendine has bazı zorlukları var. Bu zorluklar bir takım ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Dingi burada devreye giriyor. Dingi olarak biz bu ihtiyaçların hepsine cevap veriyor ve kullanıcılarımızın tekne yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Dingi servisleri, kullanıcılarımızın teknedeki ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacak şekilde tasarlandı.

Dingi, ilk etapta; Marmaris Hisarönü Körfezi koylarını tercih eden denizcilere hizmet veriyor. Servis ağımız içinde olan veya teslimat anında servis alanımızda olacak herkes Dingi hizmetlerinden kolayca yararlanabilir.

Projenizin Türkiye’de ve diğer ülkelerde bir benzeri var mı?

Yakın dönemde deniz üstünde hizmet veren yeni projelerin de ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz. Öte yandan büyük perakende şirketlerinin yüzen süpermarketleri de mevcut. Biz farkımızı; hizmet çeşitliliğimiz, kullanıcı dostu web sitemiz, operasyondaki hızımız, personel seçimindeki titizliğimiz ve tekneye hızlı teslimat ile ortaya koyuyoruz.

Projenizin alt yapısı ve sistemi hakkında bilgi verir misiniz? Kullanıcılar size nasıl ulaşacaklar?

Dingi, online başlayıp yüz yüze biten bir kullanıcı haritasına sahip. Kullanıcılarımız, Dingi.com.tr'den dilediği ürünlerle sepetini oluşturuyor ve online ödüyor. Alınan siparişler ekibimiz tarafından hazırlanıyor, botlara yükleniyor ve denizde belirtilen konuma teslim ediliyor.

Web sitemiz, oldukça kolay, pratik ve mobil-dostu kullanıma uygun olarak tasarlandı. Dingi kullanıcıları, ad-soyad, telefon numarası ve e-mail adresi bilgileriyle kayıt olup sepetlerini oluşturduktan sonra kolayca online ödeme yapabilir, dilediklerinde ödeme bilgilerini kaydedip sonraki siparişlerinde tek tıkla ödeme yapabilirler. Kaydettikleri ödeme bilgileri dijital ödeme alt yapısı sağlayıcımız güvencesiyle saklanır ve bu bilgilere Dingi dahil hiç kimse ulaşamaz. Online ödeme yöntemini tercih etmemizin asıl sebepleri; pandemi dönemindeki teması mümkün olduğunca azaltarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak ve onları teslimat sırasındaki ödeme zahmetinden veya teknik aksaklıklardan kurtarmaktır.

Dingi kullanıcıları, online ödeme yapıp, sepetlerini oluşturduktan sonra, artık Dingi operasyonu devreye girer. Alınan siparişler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 pandemi yönergeleri doğrultusunda, hijyen kurallarına uygun bir şekilde hazırlanır. Hazırlanan siparişler; servis noktalarımızdan her saat başı hareket eden Dingi botları ile kullanıcılarımıza en kısa süre içinde ulaştırılır. Kullanıcılarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için ekibimiz maske, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyar.

Proje hangi tarihte aktif olarak başladı?

Dingi, 5 Nisan 2021 itibari ile aktif olarak hizmete başladı. Dingi kullanıcıları, servislerimizden diledikleri zaman yararlanabilirler.

Hizmet ağınızdan bahseder misiniz?

Dingi, şimdilik Marmaris Hisarönü Körfezi’nde Dirsekbükü, Girneyit Koyu, Kocabahçe Koyu, Kuzbükü, Koca Ada Kuzey, Kameriye Adası, Bencik Koyu, D Maris Bay ve Sucağız Koyları’nda hizmet veriyor. Yakın zamanda birçok koyda siz değerli deniz tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yaz servis alanımız içinde olan herkes Dingi servislerinden kolayca yararlanabilir.

Vira Haber