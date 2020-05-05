Doğal Gaz Gemisi Yolda
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 9 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.
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Uluslararası gemi takip verilerinden edinilen bilgilere göre, 29 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 9 Mayıs'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Vira Haber
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