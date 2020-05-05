Mahsur Kalan Türk Vatandaşları Türkiye’de
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle mahsur kalan 64 Türk tır şoförü, gemiyle getirildikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 gün evlerinde karantinada olacak.
A+A-
İskenderun Körfezi'ne dün giriş yapan ve sabah saatlerinde İskenderun LimakPort Limanı'na yanaşan "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisindeki 64 şoförün, İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ekipleri tarafından sağlık kontrolleri sağlandı.
Liman Başkanlığı koordinesinde gerekli dezenfekte işlemleri ve gümrük muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerin ardından tırların gemiden tahliyesi yapıldı.
Tır şoförlerinin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınarak takip edileceği belirtildi.
Şoförler, yaklaşık 2 ay önce Suudi Arabistan'da yüklerini boşalttıktan sonra koronavirüs önlemleri sebebiyle Ro-Ro gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine ülkede mahsur kalmıştı.
Vira Haber
Bu haber toplam 331 defa okunmuştur
Etiketler : Koronavirüs, Limakport, Gemi, Deniz, Salgın
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.