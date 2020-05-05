Dünya Genelinde Koronavirüs Salgınında İyileşenlerin Sayısı Belli Oldu

Koronavirüsle virüsle mücadele tüm dünyada devam ederken güzel haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüse yakalanıp iyileşen vaka sayısı tüm dünyada 1 milyon 200 bin 296 olarak açıklandı.

"Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

TÜRKİYE'DE İYİLEŞEN HASTA SAYISI

Türkiye'de de koronavirüsü yenip iyileşen hasta sayısı 68 bin 166'ya çıktı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e yükselirken, virüs sebebiyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.

Vira Haber