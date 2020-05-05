Kaçak Balıkçılığa Geçit Verilmiyor, Yasağı Delenlere Ceza Yağdı

Van’da ekipler tarafından Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde, inci kefali kaçak avlanması esnasında yapılan operasyon sonucunda 1 adet fiber kayık, 350 metre manyat tipi ağ, 10 ton canlı balık ile 200 kilogram ölü balık ele geçirildi.

Ele geçirilen 10 ton canlı balık tekrar Van Gölü'ne bırakılırken, 350 metrelik manyat tipi ağ, 1 adet fiber kayık ile 200 kilogram ölü balık muhafaza altına alınarak, imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Düzce'den, Bolu'ya gelerek usulsüz yollarla kaçak balık avcılığı yaparken yakalanan 3 kişiye 32 bin 683 lira ceza uygulandı.

Paylaşılan bilgiye göre Düzce'den, Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'ne gelen 3 kişi, kaçak balık avı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların aracına yapılan aramalarda 1 şişme bot, 200 kilogram sazan ve 2 bin metre ağ bulundu.

Usulsüz yollarla balık avlayan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan avlanma yasağı kararı ile Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet, dönem dışı avlanmak ve Karayolları ve Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 32 bin 683 lira para cezası uygulandı.

Vira Haber