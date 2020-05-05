Dünyanın En Büyük Uluslararası Gemi İnşa Ve Denizcilik Fuarı Ertelendi
Dünyanın en büyük uluslararası gemi inşa ve denizcilik fuarı olan SMM Hamburg Fuarı önümüzdeki yıla ertelendi.
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Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi fuarcılık sektörünü de olumsuz etkiliyor.
Dünyanın en büyük gemi inşa ve denizcilik fuarlarından olan SMM Hamburg, 2021 yılının Şubat ayına ertelendi.
Fuar, Eylül ayında gerçekleşecek olan SMM Hamburg, 2-5 Şubat 2021'de düzenlenecek.
Fuarda 2.200'den fazla katılımcı teknolojilerini sergilemek ve yeni iş bağlantıları için bir araya gelecek.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Deniz, Gemi, Fuar, Denizcilik
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