Transbosphor Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Nuri Mert Can Vira Haber'e Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Transbosphor Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Nuri Mert Can oldu. Nuri Mert Can, Transbosphor'un koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri, geliştirdiği stratejileri anlatırken, gemi acenteliği hizmetlerinin bu süreçte ne gibi zorluklar yaşadığından ve koronavirüs süreci sonrası nelerin değişebileceğinden bahsetti.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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