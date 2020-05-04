6 Mayıs Çarşamba Günü Büyük Buluşma! Denizcilik Sektörünün Nabzı Vira Haber'de Atacak

Vira Haber sektörün yeni rotasının belirleneceği büyük konferansa ev sahipliği yapıyor.

Sektörün duayenlerinin katılacağı ve 3 oturum şeklinde gerçekleşecek konferans, @virahabercom İnstagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

6 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 21.00'DA

6 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak olan konferansın açılış konuşmasını İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yapacak.

İlk oturum saat 21.00'da, ikinci oturum saat 22.00'da, üçüncü oturum ise saat 23.00'da başlayacak.

İlk oturum Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen'in, ikinci oturum TÜRKKAPDER Genel Sekreteri Zafer Akbulut'un, üçüncü oturum ise Vira Haber ve Deniz Ticaret Odası Dergisi Genel Koordinatörü Ayşe Olcay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Dijital yayıncılıkta bir ilk olacak olan bu dijital konferansı sakın kaçırmayın.