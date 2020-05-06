Şile'de Parçalara Ayrılan Gemi Karaya Çıkartıldı
Şile’de 17 ay önce karaya oturan gemi karaya çekilirken havadan görüntülendi
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Şile’de 17 ay önce Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, rüzgarın sertliği sebebiyle sürüklenerek Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında karaya oturmuştu.
Gemi mürettebatı saatler süren kurtarma operasyonuyla gemiden çıkarılmıştı.
17 ay denizde kalan gemi çürüyerek bölündükten sonra ekipler kargo gemisini denizden karaya çekme işlemlerine başladı.
Kargo gemisi, iş makineleriyle parçalara ayrıldıktan sonra karaya çekiliyor.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz, Gemi, Mürettebat, Sahil
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