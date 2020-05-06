DFDS, COVID-19 Döneminde Ticaretin Sürekliliğini Değerlendirdi

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması DFDS, DFDS Akademi video panelleri ile koronavirüs sürecini ve sonrasını en etkili şekilde yönetmeye yönelik çözüm önerilerini gündeme getirmeye devam ediyor. Son olarak sektör temsilcileri, ”COVID-19 Döneminde Ticaretin Sürekliliği” için yapılanları ve yeni fırsatları değerlendirdi.

DFDS Akdeniz İş Birimi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının lojistik sektörüne etkilerinin, bu süreçte ticaretin sürekliliği için atılan adımların ve öngörülen fırsatların değerlendirildiği DFDS Akademi Platformu video paneller serisinin ikincisini gerçekleştirdi. Video panele katılan UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Kemal Yazıcı ve Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga’nın moderatörlüğünde bu süreçte ticaretin sürekliliği için yapılanları ve gelecekle ilgili öngörülerini paylaştı.

Konuşmacılar salgın sürecinin lojistik sektörünü önemli ölçüde etkilediğinin altını çizerken sürecin iş sürekliliği ve kriz yönetimi planlamalarının stratejik değerini daha fazla ortaya koyduğuna dikkati çektiler. Ticaretin sürekliliği için teknolojik alt yapıya ve çevreci yeni teknolojilere öncelik verilmesi gerektiğine değindiler.

Değerlendirmelerde çevreci yeni teknolojilere yatırımın artacağı, tedarik zinciri ilişkilerinin yeniden gözden geçirileceği vurgulandı. Bu süreçte Çin’in hedef pazarlarda yaşayacağı olası kayıplarla, ülkemizin bir üretim üssüne dönüşme olasılığının ticareti olumlu etkileyeceği öngörüldü.

Katılımcılar yaşanan hassas süreçte minimum insan temasıyla intermodal tedarik zincirinin ticaretim devamına büyük ölçüde yardımcı olduğunu belirttiler.

UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, panelde şunlara dikkat çekti: “Türkiye’de 50 milyar dolarlık hizmet ihracatı var ve hizmetlerimizde ilk sırada lojistik yer alıyor. Sade bir dille ifade edersek ülke olarak taşıyarak para kazanabiliriz.

Koronavirüs süreci sonrasında normalleşmeye geçişte araçların özellikle çevreye duyarlılığa göre denetleneceğini düşünüyorum. Bu noktada çevreci yatırımlar yaparsak tedarik zincirinde Türkiye için yeni fırsatlar doğacaktır.”

KEMAL YAZICI: “MAYIS’TAN İTİBAREN KAPASİTEMİZİN %65, EYLÜL AYINDA %85’İNİ KULLANACAĞIZ”

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Kemal Yazıcı da ticaretin sürekliliği için teknoloji açısından daha çok hazırlık gerektiğine ve sektörde yakın geleceğe dair değerlendirmelerde bulundu: “Sürecin sektöre önemli etkileri oldu. Ancak 11 Mayıs’tan sonra kapasitemizin yüzde 65’ini kullanmaya başlayacağız, Eylül ayında yüzde 85’ini kullanacağız.

Mayıs geri dönüş Eylül normale dönüş olacak. Bu süreçle birlikte global ticarette çevreci yeni teknolojilere yatırımın şirketlerin pazar payını artırmada yardımcı olacağını düşünüyorum. Tedarik zincirinde ve global ticarette verimliliği artırmak için teknoloji açısından daha çok hazırlık gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yeni teknolojilerde çevre öne çıkacak.”

Değerlendirmesinde şirket olarak koronavirüs süreci öncesinde uzun soluklu bir risk envanteri çalışması yaptıklarını, 2019 yılında da evden çalışma alt yapılarını geliştirerek bu sürece avantajlı girdiklerini belirten Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan da şunları söyledi: “Bu süreçte kriz planlamalarının ve teknolojik alt yapıların önemini gördük.

Yaşadığımız bu hassas sürece rağmen normalleşmeye geçişte ihracat yakıt fiyatlarındaki düşüşten ve kurlardaki dengelerden olumlu etkileneceğiz. Kimya ve sağlık sektörlerinde de iş hacmi büyümesi bekleniyor. Bu süreçte ayrıca minimum insan temasıyla intermodal operasyonların dış ticaretin sürekliliğine ne kadar yardımcı olduğunu gördük. İnsan temassız intermodal tedarik zincirinin önemi önümüzdeki dönemde giderek artacak.”

Vira Haber