Liman Operasyonlarında Kılıç Grup’a Büyük İlgi

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç “Kovid-19 krizinden olumsuz etkilenecek sektörlerin başında taşımacılığın geldiğini, Kılıç Grup olarak, ekonomik ve kültürel anlamda yeni bir dünya düzeni kurulurken ilk iş olarak tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye gittiklerini, bu ve benzeri olası değişimleri göz önüne alarak hızla adaptasyon çalışmalarına başladıklarını vurguladı.”

Türkiye’nin önde gelen limanlarının yükleme ve boşaltma organizasyonlarını üstlenerek bu alanda öne çıktı. Kılıç Grup’a ait 350 adet çekici, 200 adet rulo, sac, dökme yük taşımaya uygun damper ve konteyner (20' 40' 45') taşımasına uygun dorseleri mevcut bulunuyor.

Uluslararası deniz, kara, hava, liman operasyonu, konteyner iç dolum ve boşaltım hizmetleri ve depolama ile multimodal lojistik hizmeti veren Kılıç Grup, 2020 yılında hedeflerini yakalamak için hizmet çeşitliliğini arttırmaya devam edeceğini belirtti.

“250.000 KG DAMPERLİ VE DÜZ TAŞIMA KAPASİTELİ İŞ MAKİNALARINA SAHİBİZ”

250.000 Kg iş makinaları ile faaliyetlerini yürüttüğü bilgisini veren Kılıç “Liman taşımacılığında Türkiye’de bir ilk olan, 250.000 Kg damperli ve düz taşıma kapasiteli iş makinaları ile liman içi operasyonlarda günlük toplam 46.000 ton hurda ve rulo sac sevkiyat kapasitesi ve 8 saatlik operasyonda 15.000 ton hurda taşıma kapasitesine sahibiz” dedi.

DEPOLAMA ALANLARI, CATERİNG VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İLE HİZMETTE!

Hizmet çeşitliliğini arttırdığını vurgulayan Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç “Gebze Dilovası bölgesinde catering hizmeti, toplamda 52000 m2 lik depolama alanı ve İstanbul/Sancaktepe, Kocaeli/Gebze, Hatay/Erzin ve Hatay/Dörtyol olmak üzere toplam 4 adet akaryakıt istasyonumuz ile hizmet veriyoruz” dedi.

Vira Haber