Gemi Brokerleri Derneği'nden Onuncu Yıl Mesajı
Gemi Brokerleri Derneği kuruluşunun onuncu yılına binaen bir anlamlı br mesaj yayımladı.
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Gemi Brokerleri Derneği resmi kuruluşunun onuncu yılına binaen bir mesaj yayımladı.
Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel imzalı mesajda koronavirüs nedeniyle bu yıl kuruluşu kutlamak için bir araya gelinemediğine vurgu yapıldı.
İşte yayımlanan mesajın tam metni:
Vira Haber
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Etiketler : Gemi Brokerleri Derneği, Gemi, Semih Dinçel, Koronavirüs
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