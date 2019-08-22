Doğalgaz ile çalışan römorkör

Denizcilik endüstrisinde gitgide yaygınlaşmaya başlayan doğalgaz kullanımı, sadece çevre dostu olma özelliğiyle değil, düşük maliyetleriyle de tercih sebebi oluyor. Robert Allan Ltd. ile dünyanın önde gelen motor üreticilerinden MTU, doğalgaz ile çalışan sığ su römorkörü inşa etmek için güçlerini birleştirdi.

Yeni pazar seçeneklerini değerlendirebilmek amacıyla bu girişime kollarını sıvayan Robert Allan Ltd. ve MTU, kısa su kesimi sayesinde sığ sularda da hizmet verebilecek bir römorkör için, hali hazırda Amazon Nehri’nde hizmet veren RApide 2800-Z2 römorkörü üzerine bir tasarım geliştirdi. Tasarım ve geliştirme aşamaları tamamlanan römorkör, çift 746 kW’lik MTU ana makinelere sahip olacak. MTU, ana makinelerin dışında LNG depo sistemi ve LNG kontrol ve güvenlik sistemleri gibi sistem entegrasyonlarını da sağlıyor. Römorkörün boyu 28 metre.

Teknik özellikleri:

Boyu: 28 metre

Genişliği: 10,5 metre

Su kesimi: 2,5 metre

LNG kapasitesi: 70 metreküp

Fuel oil: 19,2 metreküp

Su ballastı: 47,9 metreküp

Vira Haber