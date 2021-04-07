Doğası ve Deniziyle Mavi Turların Vazgeçilmez Durağı Adaia Göcek

Türkiye’nin doğası ve deniziyle sayılı turistik körfezlerinden biri olan Göcek Körfezi’nde misafirlerini ağırlayan Adaia Göcek, yılın 365 günü boyunca limanı ve restoranıyla deniz yaşamına gönül verenlerin karadaki buluşma noktası haline gelerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Dalaman’dan Sarsala Koyu’na vardıktan sonra oradan da ancak tekne ile ulaşılabilen Adaia Göcek, tarihi ve doğal güzellikleri ile tüm yıl boyunca deniz tutkunlarına kesintisiz hizmet veriyor.

Prof. Dr. Mete Düren ve Psikiyatr Dr. Rahşan Düren tarafından yaklaşık 6 yıl önce Göçek’in Hamam Koyu’nda faaliyete geçirilen Adaia Göcek, geniş yerleşim alanından zengin doğasına, pek çok dilde kitapların yer aldığı kütüphanesinden çeşitli müzik enstrümanlarına, spor alanlarından plajına ve çocuklara yönelik oyun alanlarına kadar sahip olduğu imkânlarla karaya çıkmak isteyen denizciler için adeta cennetten bir köşe hissi uyandırıyor.

ADAİA GÖCEK, MUTFAĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Et, balık, tavuk ya da vegan yiyeceklerin yanı sıra, taş fırını sayesinde pide, lahmacun veya pizza çeşitleri gibi hamur işleriyle beğeni toplayan Adaia Göcek’in kahvaltı menüsü de yerli ve yabancı misafirlerin damak tadına göre tasarlanıyor. Geleneksel Türk kahvaltısının yanı sıra, sade ya da çikolatalı kruvasanların da içerisine dâhil olduğu Avrupa kahvaltı kültürüne uygun bir menü de misafirlerin beğenisine sunuluyor.