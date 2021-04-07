Cemre’den Lie Gruppen’e İkinci Gemi

Cemre Shipyard’ın Norveçli Lie Gruppen için inşa ettiği Libas’ı teslim etmesinin ardından aynı firma ile ikinci bir sözleşme imzalandı.

Salt tarafından dizayn edilecek yeni hibrit balıkçı gemisi 71 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde olacak. BV tarafından klaslanacak ve LIAFJORD adı verilen gemi Norveç bayrağı taşıyacak.

YENİ TASARRUF TEKNOLOJİSİ

Çevre dostu gemide Wavefoil’in geliştirdiği “İçeri Toplanabilir Baş Kanatçık” teknolojisi dünyada ilk kez kullanılacak. Yalpalık benzeri bu sistemle gemilerin dalgalardan en az etkilenmesi ve dolayısıyla yakıt tasarrufu yapılması ve emisyonun düşürülmesi amaçlanıyor. Sistem aynı zamanda geminin dalgalı denizlerde yüksek hızını korumasını hedefliyor.

Cemre Shipyard’dan yapılan açıklamada, “Norveç’te trend belirleyen Lie Gruppen ve Salt Ship Design ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.

Vira Haber