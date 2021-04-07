İran Doğruladı: Bir Gemimiz Kızıldeniz'de Saldırıya Uğradı

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye ait bir geminin dün Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı iddiasını doğruladı. Açıklamada, bölgeyi korsanlardan korumayı amaçlayan geminin dün Cibuti kıyılarında saldırıya uğradığı ve bir patlama meydana geldiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Patlama salı sabahı Cibuti kıyılarının yakınlarında meydana geldi ve hafif hasara yol açtı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Gemi, bölgede korsanlara karşı güvenlik sağlama amacıyla orada konuşlu olan sivil bir gemiydi. Konu soruşturuluyor" dedi. İran, Devrim Muhafızları'nın bölgedeki lojistik üssü olduğu iddia edilen gemideki saldırıyı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne de bildirdi.

NYT'DEN İDDİA: SALDIRIYI İSRAİL DÜZENLEDİ

Amerikan gazetesi New York Times ise saldırıyı İsrail'in düzenlediğini öne sürdü. İddia, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırıldı. New York Times'ın haberinde, 'İsrail gemilerine İran tarafından geçmişte düzenlenen saldırılara misilleme yapıldığı' ve 'ABD'nin önceden bilgilendirildiği' öne sürüldü.

İddiaya göre saldırı, o sırada yakınlarda olan Amerikan savaş gemisi Dwight D. Eisenhower'ın uzaklaşmasını bekleyecek şekilde zamanlandı. NYT'ye konuşan yetkili, Amerikan uçak gemisinin saldırı sırasında 200 mil uzakta olduğunu öne sürdü.

ABD'yle İran'ın nükleer anlaşmayı canlandırmak için yeniden masaya oturmaya hazırlandığı ve İsrail'in buna karşı çıktığı bir dönemde ortaya atılan iddia resmen doğrulanmadı.

İran yönetimi saldırı konusunda herhangi bir ülkeyi suçlamazken, Devrim Muhafızları'nın sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda İsrail'i sorumlu tuttuğu belirtiliyor.

İRAN BASINI 'LİMPET MAYINI' DEMİŞTİ

İran'a ait Saviz isimli geminin dün Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı haberi önce Suudi basınında yayınlanmış, ardından da Devrim Muhafızlarına yakın olan yarı resmi haber ajansı Tasnim tarafından teyit edilmişti.

Tasnim'deki haberde, gemideki patlamanın 'limpet mayını' olarak bilinen ve geminin su altında kalan kısmına mıknatısla yapıştırılabilen patlayıcılardan kaynaklı olduğu belirtilmişti. Haberde, 'geminin İran'a ait ticari gemilerin emniyetini sağlayan komandolara lojistik destek vermek amacıyla bölgede bulunduğu' bilgisi de yer almıştı. Arap ve İsrail medyası ise geminin Devrim Muhafızları'yla bağlantılı olup istihbarat topladığını öne sürmüştü.

Vira Haber