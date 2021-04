Süveyş Kanalı'nın Genişletilmesi Değerlendiriliyor!

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabie, salı günü Reuters'e verdiği demeçte Süveyş Kanalı Otoritesi'nin kanalın güney bölümünü genişletme olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

İZİN VERİLEN EN BÜYÜK GEMİLERE GÖRE GENİŞLETİLEBİLİR!

Denizcilik için kritik bir nokta olan Süveyş Kanalı'nda geçtiğimiz ay yaşanan kazanın benzersiz bir güvenlik açığı olduğu düşünülüyor. 400 metre uzunluğundaki mega konteyner gemisi Ever Given, kanalda yanlamasına karaya oturarak altı gün boyunca tüm trafiği ve dolayısıyla on milyarlarca dolarlık ticari hareketi durdurdu. Yapılan röportajda SCA başkanı Osama Rabie, otoritenin, kanalın izin verilen en büyük gemilerin uzunluğuna, yani 400 metreye eşdeğer bir şekilde genişletebileceğini öne sürdü.

SCA başkanı Usame Rabie Reuters'e "Prosedürlerimiz sağlam, sadece hizmeti iyileştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SCA, Ever Given'i karaya oturduğu konumdan çıkarmak için çağırılan özel işletmelere ait ankraj taşıma römorkörü gibi daha fazla çekme gücüne sahip yeni römorkörler alınmasının da değerlendirildiğini belirtti.

SALI GÜNÜ İKİ GEMİ KANALDA KARAYA OTURDU!

Kanalda yaşanan karaya oturma kazalarının periyodik oalrak gerçekleştiği ancak nadiren büyük bir kesintiye neden olduğu belirtiliyor. GAC denizcilik acentesine göre salı günü, kuzey yönünde seyreden bir konvoydaki iki gemi kısa bir süreliğine kanalın güney kesiminde karaya oturdu. Ajans, bunun sebebinin Rumford isimli tankerde yaşanan makine arızası olduğunu ve Rumford'un arkasındaki tankerin de bu nedenle karaya oturduğunu açıkladı. Olay nedeniyle, konvoyda Rumford arkasında bulunan dört gemi kısa bir süre bekletildi.

GAC, her iki tankerin de römorkör yardımı ile hızla yeniden yüzdürüldüğünü ve trafiğin minimum müdahale ile devam ettiğini belirtti.

Vira Haber